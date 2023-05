El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha elogiado a Pedro Sánchez e incluso ha afirmado que le votará en las próximas elecciones. Así se ha pronunciado en su vuelta al Congreso para estrenar la nueva comisión de investigación Kitchen, que reahondará en la supuesta trama parapolicial del Gobierno del PP para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y para dañar la imagen de políticos catalanes mediante la denominada 'operación Cataluña'.

Una comisión en la que diversos grupos parlamentarios han planteado sus preguntas al excomisario, que ha mantenido una actitud irónica y defensiva y ha mantenido que la 'operación Cataluña' fue diseñada por la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de evitar que Cataluña mantuviera la posibilidad de independizarse. En este sentido, ha negado que se orquestara para realizar pruebas falsas contra independentistas.

Así, tras responder a las preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, ha llegado el turno del diputado 'popular' Luis Santamaría, que le ha preguntado por su participación en la Gürtel: "Mi participación ahí fue política, cuando el PP llegue al Gobierno seguro que la comisión Gürtel no llega aquí, pero si la activan yo les daré las claves. Al PSOE le salió muy bien, aunque gracias al señor rubalcaba no fue a más porque no quería destruir al PP".

Unas palabras que ha reprendido Santamaría: "Usted ha reconocido que cada vez que ganaba el psoe, como son un desastre, le encargaban cositas y ganaban". Así, Villarejo ha respondido elogiando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Si llego vivo a diciembre votaré a Pedro Sánchez porque es el presidente más valiente. Para mí, es mi ídolo".