Luis Medina sostiene ante el juez que Alberto Luceño no le engañó y que está conforme con que su socio cobrase una comisión mayor por su intermediación en la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha defendido en su declaración de este lunes, a cuya grabación ha accedido en exclusiva laSexta.

El magistrado incide en recordar que los precios de los productos sanitarios tenían un "precio elevado por su comisión". "La comisión del total era del 81% del precio. ¿Le parece una comisión normal?", ha interrogado el magistrado a Medina.

En el mismo contexto, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas, le ha preguntado si está "conforme" con que Luceño cobrase cinco millones mientras que él solo uno. La respuesta de Medina ha sido un rotundo 'sí'. "Él traía la oferta, que no existía, y yo traía la demanda, que había muchísima", ha justificado. "Hay dos partes, uno el que trae la demanda y otro el que trae la oferta: no había oferta y había muchísima demanda", insiste.

A la cuestión de si considera "normal" que vendiesen los guantes a dos euros -lo que el juez considera que es un precio elevado para ese producto-, Medina responde: "No es normal ni no normal". Lo que sí ha defendido es que Luceño no pudo informar al Consistorio de que se habían acordado esas comisiones porque "eso no es cosa del Ayuntamiento": "La comisión la paga el vendedor y no podíamos informar".