El vídeo de la declaración de David Sánchez en el que explica cómo encontró la plaza: "Una búsqueda en Google; se pone oferta de empleo"

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, declaraba este jueves en los Juzgados de Badajoz por la causa que le investiga a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Horas después, durante la tarde de este viernes, laSexta ha podido acceder a las grabaciones y llaman la atención sus respuestas ante las preguntas de la jueza, si bien contestó a las de su abogado, así como las del fiscal.

Respecto al puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz, aseguró que fue a través de una búsqueda en el navegador Google dónde supo del cargo para el que después de postuló. Incluso, detalla ante la instructor el proceso que realizó para saber de él: "Se hace una búsqueda en Google, en distintos buscadores, se pone oferta de empleo, profesor de música, conservatorio superior de Salamanca, de Córdoba, que eran los que a mí me interesaban".

Un procedimiento que insiste en que "se hace en 15 minutos", por lo que "tampoco es una actividad que lleve mucho". De hecho, explica que se puede hacer "antes de tomar el café o durante el café", ya que "todas las mañanas haces un recorrido" de este tipo.

Negando ningún trato de favor, Sánchez sostuvo de forma categórica que "no" conocía de forma previa a ningún miembro de la Diputación a la que ahora pertenece. Tampoco al líder socialista provincial, Miguel Ángel Gallardo: "En absoluto. En concreto, por la persona que usted me está preguntando me lo presentan cuando ya estoy incorporado al puesto de trabajo", detalla Sánchez ante el interrogante de la jueza.

Afirmación a la que añade que se debe tener "en cuenta" que su "actividad ha sido fuera de España principalmente". Además, destacó que él no tiene "ninguna significación política más allá" de su "conexión familiar" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al parecer, tener o no despacho no le preocupaba, puesto que según asegura él se comprometió "a cumplir unos objetivos que estaban desvinculados de un espacio físico". Incluso, detalla cuando llegó su despacho estaba ocupado por una secretaria y trabajó en la biblioteca, así como en una sala de reuniones.

Más tarde pasó a dirigir la Oficina de Artes Escénicas sobre la que también le preguntó la jueza. En un primer momento, Sánchez parece no haber escuchado la cuestión, por lo que la instructora le insiste. Entonces, el hermano del también secretario general del PSOE dice que "es la oficina que se encarga de las artes escénicas".

Ante la obviedad, la jueza vuelve a insistirle en que es él el jefe de este departamento, por lo que le pide más detalles sobre su funcionamiento. Ante el interrogante, Sánchez explica que se trata del "espacio" donde continúa "con la actividad" que venía ejerciendo desde que se incorpora "a la Diputación [de Badajoz] en 2017".

Una respuesta que no termina de aclarar sus funciones, como tampoco lo hace su respuesta a la pregunta respecto a la ubicación exacta de la oficina: "Pues no le podría decir, vamos imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora", asegura David Sánchez, tal y como se puede observar en las imágenes sobre estas líneas. Tampoco sabría "decir qué puesto tiene" Ángel Seco, con quien dice trabajar "bastante".

Sobre las acusaciones de absentismo laboral, fue la jueza quien le recordó que había solicitado teletrabajo según consta en unos correos electrónicos incautados en el marco de la causa. Sin embargo, Sánchez parecía no acordarse -"No recuerdo"- de una petición que finalmente la Diputación le aceptó.