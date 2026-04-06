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La vida a todo 'jet' de Ábalos y Koldo tras dejar el Ministerio: piscinas infinitas, paseos en yate y hasta historias de amor

¿Por qué es importante? En las fotos aparece un personaje relevante, Ignacio Palomo, médico de la mujer de Koldo y varios familiares de Ábalos y dueño de un jet privado en el que el exministro se echaba alguna cabezada.

La vida a todo 'jet' de Ábalos y Koldo tras dejar el Ministerio: piscinas infinitas, paseos en yate y hasta historias de amor
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Italia, República Dominicana, Colombia, Cuba, París, Guinea, Camerún o México. Estos son varios de los destinos por los que viajaron José Luis Ábalos y Koldo García solo entre 2021 y 2022. En la mayoría, acompañados de alguna de las dos parejas que tuvo el exministro de Transporte ese año: su mujer, y su amante y después pareja oficial.

Viajes que, en su día, ya hizo con su exnovia Jéssica y que ya entonces insistía que "siempre" iba a su "cargo" y "nunca se ha pagado con dinero público". Eso está por ver. Por ahora lo que revelan este álbum es una rutina de viajes y gastos quizás algo alejada de lo que cabría esperar de un ministro. Sobre todo teniendo en cuenta que justo a mitad ese año, en 2021, Ábalos dejó de ser ministro y pasó a ser un diputado raso, con menor sueldo, claro.

Piscinas infinitas y paseos en yate a toda velocidad, pero más allá de cuestionar cómo se costeaban estos itinerarios, en las fotos aparece un personaje relevante, Ignacio Palomo, médico de la mujer de Koldo y varios familiares de Ábalos y dueño de un jet privado en el que el exministro se echaba alguna cabezada

Palomo es dueño también del grupo médico Arpa, que recibió un contrato de 600.000 euros durante la pandemia para proveer de test covid. Sin embargo, dichos test no contaban con la homologación europea. "Me he quedado estupefacto con esto", revelaba entonces Ábalos.

Con Palomo, Koldo, Ábalos y Andrea viajaron a Guinea Ecuatorial, concretamente al despacho del dictador del país, donde Palomo tiene varios negocios. Aun así, el polémico contrato con este médico se ha quedado fuera de la investigación por el caso mascarillas.

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