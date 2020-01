Manifestación en Murcia contra el veto parental. El Gobierno regional ha acordado aprobarlo por decreto, aunque rebajando su acción.

Así, los alumnos tendrán que asistir a las charlas si no hay un "no" expreso de los padres. Según la modificación que plantea la Consejería de Educación, cuando las actividades sean impartidas por personal ajeno al centro se necesitará dicha autorización y el alumno que no entre "será porque su padre, expresamente, ha escrito que no".

Además, si las charlas o talleres están impartidos por funcionarios públicos, los colegios e institutos no tendrán que recabar el permiso. "En el caso de un guardia civil, un bombero o un juez que imparta una charla, en el ejercicio de sus funciones, el alumno que no entregue la autorización sí podrá entrar", por lo que "el silencio, en este caso, es positivo", ha explicado la consejera Esperanza Moreno.

Entiende la Consejería de Educación que al funcionario "se le presupone y así está estipulado por ley, esa neutralidad ideológica, ya que en el ejercicio de sus funciones son personas que tienen esa cuestión obligatoriamente".

Por su parte, VOX ha anunciado que dará por "roto" el acuerdo para aprobar los Presupuestos si la Consejería sigue adelante con la modificación.

El presidente provincial de VOX, José Angel Antelo, ha manifestado que su partido no renunciará a la implantación del veto parental, siempre y cuando sea el acordado por VOX con los 'populares' y Ciudadanos el pasado 16 de enero. "No se han puesto en contacto con nosotros sobre esta modificación", ha criticado.

Mientras, desde el Gobierno central, la ministra de Educación ha avisado de nuevo al Ejecutivo murciano. "Veremos en qué términos quieren decretar esta cuestión y actuaremos" porque la Administración tiene la obligación de garantizar el derecho de los alumnos, ha enfatizado Celáa en una entrevista en Antena 3.