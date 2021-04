Los grupos parlamentarios de algunos partidos siguen la estela de sus representantes autonómicos y pide explicaciones a Pedro Sánchez sobre qué ocurrirá con el estado de alarma, que llega a su fin el próximo 9 de mayo.

Lo han hecho días en la Junta de Portavoces del Congreso después de que el presidente del Gobierno apuntara a la posibilidad de no prorrogar más esta herramienta jurídica porque "estamos en el principio del fin". Unas declaraciones que algunas autonomías han criticado por la falta de competencias para aplicar restricciones como el toque de queda o los confinamientos perimetrales.

Por ello, tanto los Gobiernos autonómicos como algunos partidos políticos han pedido al líder del Ejecutivo central que explique cuál es la alternativa al estado de alarma para poder seguir aplicando las restricciones necesarias contra la pandemia de coronavirus.

El Partido Popular se ha mostrado favorable a "apoyar todas las reformas" necesarias para "limitar la movilidad y restringir movimientos" con el fin de reducir la transmisión del virus. Creen que sería una de "gravedad absoluta que Sánchez no legislara una alternativa para abordar el 10 de mayo".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha confesado "atónito" ante la comparecencia de Sánchez de este miércoles. "Comparece y todavía no sabemos qué va a decir. No quiere traer el estado de alarma pero no sabemos cuál es la alternativa", ha señalado. Asimismo, ha pedido que no haya "guerrillas" con las autonomías e ir "todos a una".

Joan Baldoví (Compromís), por su parte, ha declarado que si él fuera "consejero de Sanidad", le gustaría "tener la absoluta certeza de que la medidas implantadas no las puede tumbar un tribunal". Y es que en algunas ocasiones los tribunales superiores de Justicia han tumbado las medidas aplicadas por los ejecutivos autonómicos. Por ello, ha calificado de "aventuradas" las palabras del presidente y ha pedido "prudencia" para tratar este tema.

De forma más tajante se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha reconocido que la situación actual "dice muy poco de la capacidad de gestionar de los políticos". "Comunidades autónomas y Gobierno deben buscar solución", indicado, al tiempo que ha pedido que no se dé "a la gente una inseguridad permanente y constante". A su juicio, se podría aprobar "un decreto acordado con las autonomías".

El diputado del PdeCAT Ferrán Bel espera que Pedro Sánchez informe al resto de partidos y gobiernos qué va a ocurrir a partir del 10 de mayo si el estado de alarma llega a su fin.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha optado por no pronunciarse al respecto porque, a su juicio, "solo el Gobierno sabe lo que es mejor para el país porque tienen todos los datos y coordinan la situación".

El partido que sí ha solicitado de manera clara que se prorrogue el estado de alarma ha sido el PNV. Andoni Ortuzar considera que no hay "instrumentos legales" válidos para las comunidades autónomas. En una entrevista a Onda Cero, el presidente de la formación vasca ha criticado que "no se haya utilizado todo este año para hacer las reformas en las leyes sanitarias y en otras leyes que hagan que no sea necesario el estado de alarma".