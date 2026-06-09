"El Valle no se toca": vandalizan la maquinaria de las obras para la resignificación de Cuelgamuros

Los detalles Las obras comenzaron el lunes y seguirán pese a este incidente. El ministro Torres ha asegurado que "el odio no parará la resignificación del Valle".

Las obras de resignificación del Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, han enfrentado actos de vandalismo. Las máquinas utilizadas para los sondeos fueron pintadas con mensajes a favor del dictador Francisco Franco y contra el Gobierno. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó estos incidentes y reafirmó el compromiso de convertir el lugar en un espacio de memoria democrática. El proyecto ganador, elegido en 2025, busca transformar el enclave en un museo que explique su contexto histórico, destacando la verdad, justicia y reparación. El Valle, que albergó los restos de Franco hasta 2019, es la mayor fosa común de España.

Las máquinas para las obras de resignificación del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), que comenzaron a trabajar el pasado lunes con los sondeos sobre terreno, han amanecido este martes vandalizadas con pintadas a favor del dictador Francisco Franco y contra el Gobierno. En la maquinaria vandalizada pueden leerse mensajes como "El Valle no se toca", "Franco" o "Pedro Sánchez HDP".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este martes ambas informaciones con un mensaje en su cuenta de la red social X. "Un día después de comenzar los sondeos sobre el terreno, la maquinaria en Cuelgamuros ha amanecido vandalizada con pintadas que exaltan el franquismo y con insultos al presidente del Gobierno", ha escrito.

Además, ha advertido de que "el odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia que hoy disfrutamos". "Será un lugar de memoria democrática donde prime la verdad, la justicia y la reparación, para dar garantías de no repetición", ha asegurado.

Asimismo, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha sostenido que "a pesar de que hay quienes siguen queriendo anclarse en el pasado y reivindicar el odio y el rencor, el Gobierno de España va a seguir trabajando para avanzar en libertad, en derechos y en memoria democrática".

"Aquellos que han hecho esa actuación, que tengan por seguro que las actuaciones policiales avanzarán y la justicia les exigirá cuentas", ha añadido.

Resignificar Cuelgamuros

El Gobierno convocó un concurso internacional de ideas para resignificar el Valle de Cuelgamuros, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, y en noviembre de 2025 fue elegido el proyecto ganador.

Situado a 50 kilómetros de Madrid, el Valle de Cuelgamuros fue lugar de enterramiento del dictador Francisco Franco entre 1975 y 2019, cuando fue exhumado y trasladado a un cementerio, y sigue siendo la mayor fosa común de España, al albergar los restos de más de 33.000 víctimas de ambos bandos de la guerra civil.

El cambio más visible que experimentará este enclave con su resignificación será la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica y la construcción de un museo bajo la explanada para explicar el contexto histórico de la construcción de este gran monumento franquista, en el que participaron alrededor de 20.000 presos políticos de la dictadura franquista.

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