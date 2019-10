Varios grupos parlamentarios han apoyado una declaración institucional, propuesta por el PP, de apoyo a la labor policial en Cataluña que, sin embargo, no saldrá adelante en la Diputación Permanente por no contar con la unanimidad precisa, al ser rechazada por los partidos independentistas.

El texto ha recibido el apoyo inicial de Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, según ha explicado la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y finalmente también se ha sumado el PSOE. Los socialistas reclamaron, en un principio, varios cambios en su texto, para "reducir" la referencia a los graves disturbios en Cataluña a "un problema de orden público", aunque después se han sumado al texto inicial.

Pero no se ha conseguido la unanimidad necesaria para que este tipo de declaración institucional salga adelante, al no contar con el apoyo de lo que Álvarez de Toledo ha calificado de "sospechosos habituales" de no apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Unidas Podemos, ERC, PNV o JxCat son algunos de los partidos que no se han adherido a la propuesta. En la declaración propuesta, se muestra el agradecimiento y reconocimiento a todos los cuerpos policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra, por su labor ante los "graves disturbios" en Cataluña, y se expresa la "más firme condena de los actos violentos" protagonizados "por elementos radicales".

El PP planteaba en este texto que el Congreso reafirmase "su rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la Constitución" y destacase la "labor ejemplar" de los cuerpos policiales ante la "barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles". Y agradecía su "trabajo, profesionalidad y sacrificio", por el que, "a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña han visto constatada la fortaleza y la vigencia del Estado de Derecho".

Además, expresaba la "solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación" y reafirma "su rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la Constitución".