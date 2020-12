Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG han registrado este viernes una nueva comisión de investigación en el Congreso acerca de las tarjetas 'black' del rey emérito, circunscribiendo su ámbito a todo lo ocurrido con posterioridad a su abdicación.

Los grupos esperan así sortear la inviolabilidad de Juan Carlos I, estableciendo el límite a los actos ocurridos cuando ya no era rey y solo estaba aforado en el Supremo.

Según argumentan en el escrito registrado en el Congreso, la Fiscalía ya ve indicios de delito y aluden al artículo 76 de la Constitución y al reglamento de la Cámara baja que establece que "se pueden crear comisiones de investigación para temas de interés público".

Además, los proponentes recuerdan otros casos en los que se han aprobado comisiones de investigación sobre asuntos personales de cargos públicos y remiten a sentencias del Constitucional en las que se dice que la inviolabilidad debe interpretarse de manera evolutiva atendiendo a “la conciencia social en cada tiempo y lugar”.

Según el planteamiento de los grupos, quieren que esta comisión duren seis meses.

Calvo rechaza la comisión por su carácter político

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en 'Al Rojo Vivo' que "una cosa es la acción de la justicia y otra el debate político", al ser preguntada por esta comisión. "La justicia está trabajando con total naturalidad", ha dicho la también ministra de la Presidencia.

"El PSOE y su grupo parlamentario en lo que no va a estar es en ningún debate que no sea cumplir el orden constitucional y de abrir una vía en este momento que no viene al caso", ha explicado Calvo.