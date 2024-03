La relación de Koldo García con el ministerio de Transportes, aún después de la salida de José Luis Ábalos, se habría mantenido al más alto nivel. Así lo revela un oficio de la Guardia Civil recogido en el sumario del 'caso Koldo'. Los investigadores revelan que Koldo García se reunió con parte del núcleo duro del ministro Óscar Puente en la marisquería 'La Chalana'.

La cita se produjo los días 2 y 3 de noviembre de 2023. Una 'convención' en su restaurante de referencia para recopilar información que después, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el hermano de Koldo García, Joseba, le habría entregado al exministro Ábalos en Valencia.

El primero con el que se entrevistó el exasesor de Ábalos fue Jesús Manuel Gómez García, número tres del Ministerio de Transportes. Fue el 2 de noviembre de 2023 a las 14.02 horas y el encuentro duró, según los investigadores, una hora. En esa reunión habría estado presente Jacobo Pombo, a quien los investigadores consideran, como a Ábalos, "intermediario" de la trama.

El segundo mando con el que se reunió Koldo García ese mismo día, diez minutos después del final de la primera reunión, fue Vicente Calzado Téllez, actual director de la empresa EMFESA (sociedad mercantil estatal vinculada al Ministerio de Transportes).

Después, a las 16.46 horas, el exasesor de Ábalos se cita en el mismo lugar con el entonces director general de Conservación y Mantenimiento en ADIF, Ángel Contreras, ascendido después por Puente a presidente de esa misma compañía.

Estos no habrían sido los únicos contactos cercanos al nuevo hombre fuerte en la cartera de Transportes. Según una conversación teléfónica del 28 de noviembre, Koldo García se interesó por Óscar Puente. La Unidad Central Operativa no ha determinado con rotundidad que sea el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, con quien hablaba Koldo García, pero sí cree que "podría tratarse" de este alto cargo y, de confirmarse, sería "un hito de interés" para la investigación, dado que firmó un documento en una adjudicación que esta institución otorgó a la trama por 24,2 millones de euros.

En un informe que obra en el sumario del 'caso Koldo', se refleja que Koldo García esperaba que nombrasen a su interlocutor presidente de Puertos del Estado y la conversación es la siguiente.

"A: Koldo eres un degenerado macho, siempre me pillas cuando estoy con tías. K: (Ríen) Bueno qué tal con este, ¿bien? A: ¿Con quién? K: Coño. A: ¿Con Puentes? (en referencia al actual ministro de Transportes, Óscar Puente) K: Sí. A: Pues yo no le conozco, tío, para que me llegue a mí es muy difícil. No, pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien".

La conversación continúa con la esperanza del interlocutor de Koldo García de que le mantengan en el puesto -"yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes"-, aunque el exasesor de Ábalos confiesa que esperaba que le hicieran "presidente".

Al analizar quién podría ser el interlocutor, los investigadores se remontan unos días atrás, cuando Koldo García recibió una llamada de "Alvarito", una persona que "en ese momento estaba haciendo uso de un terminal a nombre de Puertos del Estado", institución en la que la Guardia Civil no duda que el exasesor de Ábalos tenía contactos. En esa conversación, Koldo García afirmó "llevar trabajando dos años y tres meses con su jefe sin cobrar nada por fidelidad y principios" y solicitó una cita para hacerle "una consulta política", de lo que la Guardia Civil colige que "su interlocutor podría ser un cargo político de este organismo".

Días más tarde, ya en la conversación del 28 de noviembre en la que Koldo García se interesó por Óscar Puente, le volvió a pedir una reunión a su interlocutor - "Yo ya le dije a José (ÁBALOS) y demás, te tengo que comentar un par de cosas, así te puedo ver (a Álvaro), ¿vale? (...)". "Ná, cotilleos nuestros", dijo entonces Koldo García, y su interlocutor contestó: "Pero, pero, pero, pero Koldo, José (ÁBALOS) ha pujado o no ha pujado, o se va a esperar a Europa ¿no?" K: Sí. A: Ah vale, vale (ininteligible) a mí me ha parecido la hostia que hubiera sido Ministro pero vamos, no sé si ha pujado o no ha pujado (...)".