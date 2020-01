El presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirma que continuará en el cargo si este sábado el pleno del Parlament lo reafirma en su cargo, pese a la sentencia de inhabilitación de la JEC por mantener una pancarta con el lazo amarillo: "Ha llegado la hora de plantarnos".

"La desobediencia ante ataques democráticos, ante la injusticia y los abusos no solo es un derecho, es una obligación. Tiene que ser un deber para cualquier presidente de un país", ha dicho en el pleno extraordinario, convocado a petición del propio Torra para rechazar la decisión de la Junta Electoral Central.

Torra ha criticado que partidos acudan a instancias judiciales como la JEC para conseguir unos objetivos que no han conseguido en las urnas: "Ha llegado la hora de decir basta a la degradación de este Parlament; de defender la soberanía de la Cámara y la inviolabilidad de todos sus miembros".

La resolución de la JEC se produce tras la petición de PP y Cs y Torra les ha exigido no tener "miedo a la palabra, del combate democrático", y ha recordado que durante el tiempo en el que el independentismo no tenía mayoría parlamentaria, los grupos que lo defendían respetaron el marco democrático.

En ese sentido ha recordado la moción de censura presentada por Cs que el Parlament rechazó: "Pero no era suficiente y había que buscar aquel organismo político y politizado que tienen siempre apunto para el castigo a la carta: la JEC".

"Yo me debo a este parlamento. Solo reconozco a esta cámara la capacidad de retirarme la confianza que me dio", ha zanjado.

Cs presentará un recurso ante el Constitucional

Por su parte, Ciudadanos ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque consideran que el Parlament ha "atropellado" sus derechos con la convocatoria de este pleno extraordinario tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC).

El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó la sesión a instancias del presidente de la Generalitat, después de que se hiciera público que el organismo electoral ordenaba que se retirara la credencial de diputado a Torra, lo que le inhabilita.

Para el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, esta convocatoria vulnera el reglamento porque se hizo de forma ordinaria y, como la cámara catalana se hallaba fuera de período de sesiones por ser vacaciones, se tendría que haber convocado a través de la Diputación Permanente.

Iceta reivindica una nueva etapa de diálogo

Durante su intervención, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha tendido la mano a Torra para "defender" el autogobierno y las instituciones catalanas. "Para defender el Estatut, para defender el autogobierno y para defender nuestras instituciones, vayamos juntos", ha dicho.

Iceta ha precisado que el respeto que el grupo de PSC-Units profesa hacia la presidencia de la Generalitat no implica un aval a su gestión o a su orientación política, de las que discrepa. "Nosotros querríamos, seguramente con un esfuerzo difícil y que algunos es imposible que entiendan, separar la presidencia del president. Nosotros queremos venir hoy aquí en defensa de las instituciones, no de la gestión concreta, que no compartimos", ha recalcado.

El primer secretario del PSC ha recomendado a Torra que recurra la orden de la JEC ante el Tribunal Supremo y que pida medidas cautelares para evitar una vulneración de derechos que no se podría restaurar a posteriori.

Iceta se ha dirigido a Torra como "muy honorable presidente" y ha aprovechado su intervención para reivindicar la apertura de una nueva etapa de diálogo en la que los problemas políticos "se resuelvan políticamente".