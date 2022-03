El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, ha avanzado que se ha modificado el modelo de estimación de voto en sus encuestas electorales y ha anunciado "cambios" en la estimación de voto de Vox. "En algunas ocasiones, muy pocas, hemos dado a Vox más votos y más escaños de los que ha tenido. [...] Desde luego, asumimos que nos equivocamos", ha afirmado durante su conferencia en el Congreso de los Diputados.

Así ha explicado Tezanos el hecho de que el CIS no esté estimando "bien" la intención de voto de los españoles hacia la formación de extrema derecha, manteniendo que con el partido de Santiago Abascal está sucediendo "lo que ocurría con el PP al principio", el llamado "voto oculto".

"Hay muchas personas que no coinciden en todo con ustedes y les votan por malestar o voto de castigo, y no quiere ser identificados como votante de Vox. Eso no figura en las encuestas, pero la labor de un científico social es identificar eso", ha añadido el experto.

Por ello, el presidente del instituto ha anunciado que en la próxima encuesta han corregido los modelos de estimación. "Ese modelo no estimaba bien, no sabemos si el nuevo lo hará".

Niega haber filtrado datos a Pablo Iglesias

Sobre la presunta filtración de datos del CIS al exvicepresidente Pablo Iglesias, con la que se ha rumoreado, también se ha referido Tezanos en la Comisión. "El escándalo que montaron porque yo había hablado con un ciudadano español que había tenido y tiene todos los derechos y las oportunidades. Yo creo que eso no era noticia, ni motivo de escándalo".

En este contexto, ha asegurado que "apenas hablaron de encuestas". "Era un lunes. La encuesta y las proyecciones no se cerraron hasta martes por la noche", ha justificado el director deL CIS, añadiendo que la información de la que disponía Iglesias "no era totalmente exacta". "Él dijo claramente que yo no le filtré nada", ha apostillado en la Comisión.

Además, ha hecho hincapié en que hay una investigación interna para conocer quién pudo filtrar estos datos.