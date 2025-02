Raque Ogando, exmilitante de Podemos, sobre los presuntos acosos sexuales de Monedero: "No ha habido un protocolo antiacoso"

Raque Ogando, exmilitante de Podemos, ha comentado en Más Vale Tarde la información publicada por el diario 'ABC' este miércoles que asegura que un excolaborador de Pablo Iglesias, Sergio Grégori, ha desvelado acosos sexuales de Juan Carlos Monedero en un audio.

Al escuchar esta información, Ogando critica que Podemos haya sido "un partido que se ha jactado" de tener un "espacio seguro" para denunciar, resultado que al final "no era así". "Por lo que cuenta el audio, no hubo un protocolo que se activase, ni ningún tipo de investigación. Ione Belarra no ha desmentido nada", lamenta.

Las palabras a las que alude de Ione Belarra son las que ha realizado la secretaria general de la formación morada este miércoles, cuando ha defendido que Monedero "hace tiempo que no tiene responsabilidades orgánicas en Podemos, desde 2015", añadiendo que "no tiene responsabilidad ni ha participado en ningún acto público desde mayo de 2023".

"Todo es falso. No tendría cargos en 2015, pero seguía participando en el espacio mediático y en este episodio de la Fiesta de la Primavera fue en 2023. Era un activo político y mediático importante dentro de Podemos. Incluso aunque fuera un militante, tendría que haber protocolos antiacoso. Habría que tomar medidas de protección y detección", sentencia Ogando.