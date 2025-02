Javier Chicote, sobre los presuntos acosos sexuales de Monedero: "Sé que hay más casos, pero no he querido entrar a describirlos"

Sergio Gregori, un expresentador y fundador de 'Canal Red', la televisión de Pablo Iglesias, ha revelado a través de un audio publicado en 'ABC' acosos sexuales de Juan Carlos Monedero a varias mujeres. Más Vale Tarde analiza el caso con el autor de esta información, Javier Chicote.

En el vídeo sobre estas líneas, el periodista explica que ha identificado a las dos mujeres de las que habla Gregori en su audio "con nombre y apellidos" y que una de ellas se alejó de Podemos: "No sé si por este episodio o no", aclara. En este caso, señala que fuentes de su entorno le han explicado que "no ha querido hablar nunca de este tema".

La segunda mujer, apunta, habría relatado estos mismos hechos en un canal de Youtube "sin dar el nombre de Monedero" y le habría asegurado a Chicote que "no estaba de acuerdo en la forma en que yo había recibido la información" y que no quería hacer declaraciones para "legitimarlo". Sin embargo, apunta que "está encantada de que esto se investigara".

El periodista de investigación cuenta, siempre desde la presunción de inocencia, que esa mujer habría investigado hasta descubrir "bastantes casos y mucho más graves" hasta el punto de "hablar directamente de agresiones sexuales".

Chicote afirma que, por otras vías, "sé que hay más casos, pero no he querido entrar a describirlos porque podría entrar incluso en el morbo". También que en su momento estas mujeres "querían hacer un 'Me Too' sobre Monedero", si bien "no encontraron el apoyo suficiente" y "no querían dar ese paso porque se les puede estigmatizar o revictimizar". Tras la publicación de la noticia, considera que "puede que aparezca una denuncia".