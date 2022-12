La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado este lunes que deja su escaño en el Parlamento andaluz y se reincorpora a su puesto en un instituto de enseñanza secundaria en Puerto Real (Cádiz), aunque seguirá al frente de esta formación, que tiene dos diputados en la Cámara autonómica.

"Dejo el escaño orgullosa de haber abierto un nuevo espacio político en el que Andalucía levante la voz por sí, con su propio acento", afirma Rodríguez en un vídeo de más de tres minutos que ha colgado en sus redes sociales, en el que añade que no abandona la política, porque "la política no es el Parlamento". Rodríguez comienza recordando que dijo muchas veces que no quería parecerse a otros políticos "ni en los andares" y que siempre defendió la limitación de mandatos, así como que después de dos legislaturas había que "volver al trabajo".

En política desde 2014, cuando fue elegida eurodiputada en las listas de Podemos, Rodríguez ha decidido abandonar la Cámara andaluza ocho años después y tras pasar en ella los últimos siete, ya que entró en las elecciones que se celebraron en marzo de 2015. Reconoce saber que "los liderazgos juegan un papel" y que por ese motivo seguirá "estando ahí", siendo la portavoz de Adelante Andalucía y participando en los medios de comunicación, en redes o en asambleas.

"Pero lo haré con la sensación de haber cumplido con mi palabra, por haber acumulado solamente un tipo de patrimonio: la coherencia, la idea de que podemos gustar más o menos pero se puede confiar en nosotras cuando nos comprometemos con algo", asegura. En el vídeo, que muestra imágenes de su trayectoria en estos años, Rodríguez recuerda que en su formación "no solo se tienen unas ideas diferentes a las del sistema, sino que se habitan los actos cada día de una moral diferente, porque no se quieren cambiar solo algunas cosas, se quiere cambiar todo".

"La gente de Adelante somos gente de principios, somos gente de fiar, desde la primera hasta el último", destaca la dirigente de izquierdas, cuyo anuncio se produce semanas después de que su pareja, el alcalde de Cádiz José María González "Kichi", renunciase a repetir como candidato en las próximas elecciones municipales. Sobre una imagen de Blas Infante, recuerda que "mucha gente antes hizo sacrificios mucho mayores, y se dejó la libertad y la vida por defender la simple idea de que la felicidad colectiva está por encima de la avaricia de unos pocos".

"Me pregunto quiénes somos nosotras para, en nombre de esos mismos valores, dedicarnos a vivir cómodamente sentados en un escaño", asegura Rodríguez, que afirma también que "cuando de verdad se consiguió cambiar las cosas fue con una multitud consciente y anónima que adquirió todo el protagonismo" y que invita a construir de nuevo. Rodríguez, que hará efectiva su renuncia tras el pleno de presupuestos de esta semana, será sustituida en el Parlamento por José Ignacio García, que ya fue diputado durante la pasada legislatura.