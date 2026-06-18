El TEDH avala el 25% del castellano en las aulas catalanas al verlo como "una región bilingüe"

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una imagen de archivo.

Los detalles Estrasburgo desestima la demanda que presentaron un grupo de padres de una escuela de Canet de Mar (Barcelona) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a impartir un cuarto de las clases en catalán.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha respaldado la decisión de la justicia española de imponer un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, afirmando que no es discriminatorio ya que Cataluña es una región bilingüe. La resolución desestima la demanda de un grupo de padres de Canet de Mar, Barcelona, quienes apoyaban el modelo de inmersión lingüística y habían agotado todas las instancias legales en España, incluida una apelación al Tribunal Constitucional en 2025. Los magistrados, de manera unánime, sostienen que no hubo violación de derechos, destacando que el español es lengua oficial en toda España, incluida Cataluña.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha avalado la decisión de la justicia española de imponer el 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas al considerar que no constituye una discriminación y que Cataluña "es una región bilingüe".

En su resolución, el TEDH desestima la demanda que presentaron un grupo de padres de una escuela de Canet de Mar (Barcelona) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a impartir un 25% de clases en castellano a petición de la familia de una alumna.

Los padres demandantes, partidarios del modelo de inmersión lingüística en los colegios, habían llevado hasta la jurisdicción europea el caso después de agotar todas las vías en España, la última ante el Tribunal Constitucional en julio de 2025.

En su decisión, adoptada por unanimidad, los magistrados consideran que no se ha producido una violación de ninguno de los artículos que habían motivado su reclamación.

"El Tribunal observa que Cataluña es una región bilingüe, donde tanto el catalán como el español gozan de igual rango como lenguas oficiales. Dado que el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, el Tribunal considera que prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a recibir educación en la lengua nacional", señalan los jueces, según ha recogido la agencia EFE.

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