Ahora

EN DIRECTO

Las hijas y la secretaria de Zapatero, imputadas en el 'caso Plus Ultra'

"educación en la lengua nacional"

El TEDH avala el 25% del castellano en las aulas catalanas al verlo como "una región bilingüe"

Los detalles Estrasburgo desestima la demanda que presentaron un grupo de padres de una escuela de Canet de Mar (Barcelona) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a impartir un cuarto de las clases en catalán.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una imagen de archivo. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una imagen de archivo.Agencia EFE / iea68174
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha avalado la decisión de la justicia española de imponer el 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas al considerar que no constituye una discriminación y que Cataluña "es una región bilingüe".

En su resolución, el TEDH desestima la demanda que presentaron un grupo de padres de una escuela de Canet de Mar (Barcelona) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a impartir un 25% de clases en castellano a petición de la familia de una alumna.

Los padres demandantes, partidarios del modelo de inmersión lingüística en los colegios, habían llevado hasta la jurisdicción europea el caso después de agotar todas las vías en España, la última ante el Tribunal Constitucional en julio de 2025.

En su decisión, adoptada por unanimidad, los magistrados consideran que no se ha producido una violación de ninguno de los artículos que habían motivado su reclamación.

"El Tribunal observa que Cataluña es una región bilingüe, donde tanto el catalán como el español gozan de igual rango como lenguas oficiales. Dado que el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, el Tribunal considera que prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a recibir educación en la lengua nacional", señalan los jueces, según ha recogido la agencia EFE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez del caso Plus Ultra imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero
  2. El novio de Ayuso ingresó 4,4 millones de euros de Quirón en los tres primeros años de su relación
  3. 'Caso Plus Ultra', en directo | Sánchez se aferra al "todo se va a aclarar" por el caso Zapatero y mantiene su confianza en la legislatura
  4. El estatus de Ormuz o quién paga los 300.000 millones para la reconstrucción: las dudas del acuerdo entre EEUU e Irán
  5. Aulas a 35 grados y patios a 60: Greenpeace denuncia las altas temperaturas en los colegios y alerta de sus efectos
  6. El Gobierno reconoce 63 asesinatos franquistas entre 1979 y 1983 a manos de la Policía y la extrema derecha