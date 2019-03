Susana Díaz: "La decisión sobre un adelanto electoral no puede demorarse más"

Convocan el próximo lunes un Pleno extraordinario del Parlamento andaluz en el que la presidenta puede convocar por fin elecciones anticipadas. Susana Díaz cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, que dice, que "hay razones objetivas" para ese adelanto electoral.

En declaraciones a los periodistas, Susana Díaz ha subrayado que "este es el momento de la gente y quien no lo entienda, quien no entienda que los Gobierno están para solucionar los problemas de los ciudadanos a los que representa, entonces no se está enterando de lo que ha pasado en este país y del cabreo que hay".

"No es el momento de los partidos políticos, es el momento de la gente" ha remachado Díaz, que ha agregado que cuando "se tome la decisión que se tome" los andaluces sabrán que lo que hace será "porque es lo que necesita esta tierra".

La jefa del Gobierno andaluz ha insistido en que si el ejecutivo autonómico "no tiene estabilidad, si no le puede dar respuesta a los problemas de la gente, le dará la voz a los andaluces".