El Supremo archiva la investigación a Monago por los viajes a Canarias

LA FISCALÍA DEL SUPREMO NO VE DELITO

Archivada la investigación a Monago por los viajes que realizó a Canarias entre 2010 y 2011 con cargo al Senado. La fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito, no porque no se hayan producido, sino porque entiende que las normas del Senado ni limitan los viajes ni exigen que sean justificados.