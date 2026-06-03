Sumar propone quitar la paga vitalicia a los expresidentes que trabajen para empresas privadas

Los detalles En la propoposición de ley fijan la dedicación exclusiva a los exmandatarios que se incorporen al Consejo de Estado, estableciendo su salida automática si pasan a tener una retribución en el sector privado.

Sumar ha presentado en el Congreso una propuesta de ley para establecer un régimen estricto de incompatibilidades para expresidentes. La medida prohibiría su participación en consejos de administración de empresas estratégicas durante diez años tras dejar el cargo, frente a los dos actuales. También se establece dedicación exclusiva al Consejo de Estado y pérdida de beneficios si optan por actividades privadas lucrativas. La propuesta, presentada por Ernest Urtasun, Verónica Martínez Barbero y Enrique Santiago, busca reforzar la ética y transparencia en la política, afectando a expresidentes como Felipe González y José María Aznar. Además, se enmarca en medidas de regeneración democrática tras la imputación de Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.

Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha presentado en el Congreso una proposición de ley para establecer un régimen estricto de incompatibilidades a los expresidentes, al establecer la prohibición de formar parte de consejos de administración de empresas estratégicas durante diez años tras dejar el cargo, en lugar de los dos actuales.

También fija la dedicación exclusiva a los exmandatarios que se incorporen al Consejo de Estado, estableciendo su salida automática si pasan a tener una retribución en el sector privado. Aparte, se pauta la pérdida de su pensión indemnizatoria y la retirada de oficina y el personal asignados, como tienen ahora por perrogativa por su condición de expresidentes, en caso de optar por una actividad privada lucrativa no vinculada al ámbito académico y divulgativo. Tampoco se les privaría del servicio de escolta.

Su propuesta incluye una disposición adicional para que se aplique con carácter retroactivo, esto es, que afecte a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La iniciativa ha sido presentada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y el dirigente de IU y portavoz de Interior y Justicia del grupo plurinacional, Enrique Santiago, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Regeneración democrática

El socio minoritario mueve ficha y presenta por su cuenta esta reforma, que incluye como parte de la batería de medidas de regeneración democrática a raíz de la imputación de Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.

El texto plantea la reforma de tres leyes que tienen como objetivo reforzar los controles sobre los exmandatarios y fijar una delimitación clara entre las actuaciones de grupos de interés y el posible tráfico de influencias en el caso de los expresidentes.

"Es imperativo transitar hacia una estrategia integral de prevención. Esta depuración democrática exige mecanismos independientes que velen por la detección temprana de irregularidades y eviten cualquier aprovechamiento derivado del uso en beneficio de informaciones privilegiadas obtenidas en el ejercicio de funciones públicas. Se trata, por ende, de impedir que las instituciones sean objeto de una utilización clientelar o de capturas corporativas por parte de élites económicas que operan de espaldas al control parlamentario-democrático", recoge la propuesta de ley.

A su vez, agrega que la Presidencia del Gobierno es "la más alta dirección política del Estado" y su legitimidad emana de "un compromiso ético que no termina con el cese en el cargo".

Elevar el listón ético

Durante su comparecencia, Urtasun ha subrayado que la imputación de Zapatero ha evidenciado que hay actividades "poco éticas" por parte de expresidentes y, por tanto, es el momento de acabar con "viejas prácticas" del bipartidismo con una iniciativa que refuerza la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública. "Es imprescindible para no seguir promoviendo la desafección ciudadana", ha argumentado.

El titular de Cultura ha afirmado que esta reforma debería contar con el apoyo de la mayoría de grupos y que, aunque es consciente de la preocupación que existe por los casos que afectan al PSOE, su intención es que "nadie tenga que elegir entre la resignación a la llegada de PP y Vox o dejar de creer en la política". Por tanto, es "imprescindible" dar el mensaje de que se reacciona desde "la máxima ética y transparencia".

Urtasun ha remarcado que apuesta por la continuidad del Gobierno pero avisan al PSOE "que el inmovilismo no es una opción". Y como hizo el pasado sábado, ha declarado que están cansados de que el ala socialista se estén convirtiendo en "un lastre para la mayoría progresista".

Creen que no sería incomprensible que el PSOE no apoye su propuesta

A su vez, la portavoz de Sumar en el Congreso ha admitido que comparten la "preocupación", "tristeza" y "desconcierto" de las bases de izquierda ante un posibilidad de que Zapatero haya incurrido en un presunto delito de corrupción, pese a que son conscientes también de que hay una operación para tratar de "desestabilizar" y "tumbar" al actual Gobierno por parte de las derechas, bajo la máxima lanzada por Aznar de "quien puede hacer que haga".

Por tanto, ha opinado que no comprendería que el PSOE no apoyara esta iniciativa ante la crisis actual que le afecta y ha exclamado que no pueden acostumbrarse a que los expresidentes formen parte de los consejos de administración de las compañías energéticas.

Mientras, Santiago ha agregado que esta reforma se enmarca en su afán de prevenir la corrupción y ha recordado que por ahora se han aplicado pocas medidas del plan de regeneración democrática que pactaron hace un año con el PSOE.

Alertan de las actividades de Aznar y González

Al hilo, ha desgranado que todo el país "está alarmado con la denuncia sobre el presunto tráfico de influencias" que afecta a Zapatero y por tanto es necesario dirimir la actividad institucional de los expresidentes de la faceta lobbista para que no incurrir en posibles actividades delictivas.

Dicho esto, ha enfatizado que llama la atención que José María Aznar fichó como asesor de Endesa, compañía que fue privatizada en su totalidad durante su mandato, cuando la compañía fue privatizada por él en su totalidad, o que Felipe González fuera consejero de Naturgy y del consejo rector de Doñana a la vez que se tramitaba un almacén de gas en ese entorno protegido, aparte de sus inversiones en Marruecos.

Por ello, ha desgranado que los expresidentes cuentan con un sueldo generoso en el Consejo de Estado con carácter vitalicio y esa función debe ser totalmente incompatible con funciones de lucro privado en el sector público, excepcionando la faceta académica y divulgativa.

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