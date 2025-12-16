Sumar manda un mensaje a Sánchez con su ausencia en la Copa de Moncloa: "La legislatura se va al barranco"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el homenaje a las víctimas de la DANA

Los detalles Fuentes de la formación consultadas por laSexta creen que el parón navideño "no va a salvar" a un PSOE al que instan a moverse si no quieren que la legislatura acabe pronto.

Sumar advierte que si el PSOE no toma medidas ante los escándalos actuales, la legislatura podría fracasar. Fuentes de la formación expresan su preocupación por la falta de acciones contundentes del Gobierno frente a las crisis abiertas. Consideran que el parón navideño no resolverá la situación. Tras la comparecencia del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se calificó la respuesta de Pedro Sánchez como "insuficiente" y se destacó la gravedad del momento. Urtasun y Yolanda Díaz abogan por un cambio profundo en el Gobierno, enfatizando que el inmovilismo no es una opción y que la crisis afecta a todo el Ejecutivo.

En Sumar tienen claro que si el PSOE no actúa ante los escándalos que le rodean la legislatura se irá "al barranco". Fuentes de la formación trasladan a laSexta la situación "difícil" en la que se encuentran, en la que lamentan que el Gobierno no haya tomado medidas más contundentes frente a estas crisis abiertas. "El parón navideño no le va a salvar", consideran los socios de Gobierno.

Estas palabras llegan después de que el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, compareciese este lunes para trasladar la visión de la formación, que ve "insuficiente" la respuesta ofrecida por Pedro Sánchez y reconoce el momento "muy grave" que vive la legislatura.

Para Urtasun, la solución pasa por un "cambio en profundidad" que ya pidió Yolanda Díaz la semana pasada en Al Rojo Vivo. "No ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es ¿qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura?", señaló el ministro.

Sumar lamenta que todavía haya cuestiones "pendientes e importantes" por tratar en el Gobierno como la vivienda y asegura que "el inmovilismo no es una opción", por lo que pide esa remodelación del Gobierno. "Es evidente que esta crisis ya no es una crisis del PSOE, es una crisis que también está afectando de alguna manera al conjunto del Gobierno", afirma Urtasun.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.