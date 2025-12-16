Ahora

Crisis en el Gobierno

Sumar manda un mensaje a Sánchez con su ausencia en la Copa de Moncloa: "La legislatura se va al barranco"

Los detalles Fuentes de la formación consultadas por laSexta creen que el parón navideño "no va a salvar" a un PSOE al que instan a moverse si no quieren que la legislatura acabe pronto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el homenaje a las víctimas de la DANALa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el homenaje a las víctimas de la DANAEuropa Press
En Sumar tienen claro que si el PSOE no actúa ante los escándalos que le rodean la legislatura se irá "al barranco". Fuentes de la formación trasladan a laSexta la situación "difícil" en la que se encuentran, en la que lamentan que el Gobierno no haya tomado medidas más contundentes frente a estas crisis abiertas. "El parón navideño no le va a salvar", consideran los socios de Gobierno.

Estas palabras llegan después de que el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, compareciese este lunes para trasladar la visión de la formación, que ve "insuficiente" la respuesta ofrecida por Pedro Sánchez y reconoce el momento "muy grave" que vive la legislatura.

Para Urtasun, la solución pasa por un "cambio en profundidad" que ya pidió Yolanda Díaz la semana pasada en Al Rojo Vivo. "No ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es ¿qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura?", señaló el ministro.

Sumar lamenta que todavía haya cuestiones "pendientes e importantes" por tratar en el Gobierno como la vivienda y asegura que "el inmovilismo no es una opción", por lo que pide esa remodelación del Gobierno. "Es evidente que esta crisis ya no es una crisis del PSOE, es una crisis que también está afectando de alguna manera al conjunto del Gobierno", afirma Urtasun.

