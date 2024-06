Sumar no se compromete aún a dar su apoyo a la reforma del Poder Judicial pactada por PP y PSOE en el marco de su acuerdo para renovar el CGPJ, a la espera de estudiar la proposición de ley que socialistas y 'populares' registraron este miércoles en el Congreso sin la firma del socio junior del Gobierno de coalición.

Preguntado al respecto este jueves, el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha incidido en que conocieron la proposición de ley cuando ya estaba registrada y, aunque ha señalado que "en términos generales tiene sentido" el "endurecer las incompatibilidades entre la política y la Justicia", ha trasladado el malestar de su formación por este hecho.

"No nos gusta enterarnos de esto cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados", ha advertido. Así las cosas, ha señalado que estudiarán la proposición y decidirán su posición. "No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados. Estudiaremos el texto, veremos qué nos parece", ha insistido.

"Ya digo que en términos generales tiene bastante sentido que se endurezcan algunas incompatibilidades entre los pasos de la justicia a la política y de la política a la justicia", ha reiterado Errejón, que no obstante ha recalcado que "a Sumar no se le dan los textos cerrados y esto el PSOE lo tiene que entender".

"Lo estudiaremos, decidiremos nuestra posición y la comunicaremos", ha repetido el portavoz, que también ha señalado que el desbloqueo del CGPJ, si bien es "una buena noticia", también es "paradójicamente una conquista defensiva".

"Liberamos el CGPJ del secuestro al que lo tenía sometido el PP y por tanto restauramos la situación anterior, pero es que a nosotros la situación actual tampoco nos gustaba, tampoco nos convencía", ha incidido. Así, ha reivindicado que "la democracia en España tiene que llegar a más aparatos del Estado y tiene que llegar también a la Justicia".

La regeneración democrática, ha defendido, "no se agota en un acuerdo PSOE PP para desbloquear el CGPJ", sino que "la agenda de democratización del Estado y de la Justicia va mucho más allá".