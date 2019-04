Soria presenta una factura de 140 dólares para justificar el pago de cuatro noches en una suite de lujo en Punta Cana

Ni a la entrada ni a la salida, Soria no ha querido responder ante la prensa y dentro de los juzgados recordaba poco: "Un vacío de memoria tremendo, la mayor parte de sus respuestas eran no lo recuerdo" explica Ignacio Escolar.

Era la vista oral contra el director del diario.es por publicar, que el exministro, fue invitado a un hotel de lujo. Soria lo niega y ha aportado un dato nuevo: "Dice que le cobraron 140 dólares por el hotel. El juez decidirá si lo acepta como prueba" cuenta Escolar.

Dice ahora que pagó pero la tarifa de la habitación es muy superior, hasta 15.000 euros la noche, una diferencia que ha explicado así: "Diciendo que es normal que a los ministros le hagan este tipo de regalos" explica Escolar. Porque ahora reconoce que es amigo del dueño del hotel, Enrique Martinon: "Ha reconocido que estubo con el dueño del hotel en las instalaciones" asegura el director de eldiario.es.

Y aseguran, que el exministro no acepta que le inviten: "Que si alguna vez le dicen que no debe nada él dice que se planta en la recepción hasta que le cobran" dice Escolar. Le hemos visto por primera vez tras su frustrada designación en el Banco Mundial y no era la única polémica pendiente pero Soria no ha contestado a nada.