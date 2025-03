Los socios de Sánchez le exigen concretar el plan para aumentar el gasto en defensa: "Que expliquen muy despacito y muy bien el por qué"

Las cosas claras. Es lo que exigen los partidos que han pasado este jueves por el Palacio de la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unos encuentros para abordar el aumento del gasto en defensa en el marco de reforzar la seguridad europea. Más allá del Partido Popular (PP) que ha acudido al complejo presidencial representado por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, durante la mañana han pasado los cuatro socios del PSOE en el Congreso: ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Todos ellos presentan reticencias ante la falta de concreción del Ejecutivo.

Cuatro reuniones, cuatro socios de investidura y parecidas reticencias. Todos quieren más información, más concreción, sobre un plan para el que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha admitido "hay ideas" que de momento, a quienes llegan no convencen. Por ejemplo, el vocal republicano Gabriel Rufián ha asegurado haber transmitido a Sánchez que "no cuente" con su formación "a no ser que expliquen muy despacito y muy bien el por qué". Eso sí, ya ha avanzado que "quizá no hay que gastar más, sino que hay que gastar un poquito mejor".

En ese sentido, el republicano ha concretado que que ERC pregunta es "por qué 800.000" millones de euros frente a una respuesta que es "que no se sabe todavía". Incluso, va más allá denunciando la falta de sentido que se observa en cuanto a que "si son 800.000 millones para no depender de Estados Unidos y (...) le acabes comprando los cazas a [Donald] Trump y los satélites a [Elon] Musk".

Aitor Esteban advierte que Trump "no es fiable"

Muy verde lo ve también Junts que no acaba de fijar su posición tras una reunión de 30 minutos con el presidente que ha calificado de "informativa", al tiempo que dijo esperar que se vayan "concretando más cosas". Además, su portavoz, Mìriam Nogueras, también ha reivindicado esa independencia respecto a EEUU, porque "el 78% del material en defensa que compran los países de la Unión Europea (UE) se adquieren fuera" de la misma y "de este 78% el 60% se adquiere a Estados Unidos".

"Por tanto, si la idea es muscular económicamente el sistema de defensa y seguridad de la UE y de Cataluña, es evidente que las inversiones no tendrán que pasar de largo de Europa". Así es como se ha explicado Nogueras a modo de advertencia, del que también se ha prestado Aitor Esteban del PNV tras finalizar su respectivo encuentro de 40 minutos con el socialista en Moncloa.

En ese sentido, ha subrayado que "si la UE quiere ser relevante tiene que posicionarse prescindiendo" de los norteamericanos con los que dice "puede haber acuerdos puntuales", pero no a largo plazo pues el país con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca "no es fiable". En definitiva, "lo que no puede ser es que ese aumento del gasto sea para comprar a EEUU suministros", ha destacado Esteban.

¿Pasará por el Congreso?

Precisamente, ha sido el único que ha optado por realizar la rueda de prensa posterior a la reunión desde Moncloa, al contrario que EH Bildu que ha preferido por emitir un comunicado, mientras que ERC y Junts se decidido trasladado al Congreso. Al fin y al cabo, una de sus pretensiones en esta materia es que ese aumento del gasto sea debatido en la Cámara Baja, ya que por el momento se desconoce cuál sería el modo de llevar a cabo ese incremento.

No están seguros tampoco en Sumar que como socio de coalición del Ejecutivo se reunió con Sánchez en la víspera. Tras su encuentro la formación defendió estar de acuerdo con renovar la arquitectura de seguridad europea, pero garantizando el estado de bienestar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado la idea este jueves en Al Rojo Vivo, donde también ha dicho que "se irá viendo" el modo de tramitar este eventual aumento del gasto en defensa.

Los encuentros, no obstante, se seguirán produciendo a primera hora de la tarde con el resto de grupos parlamentarios perteneciente al Grupo Mixto. Primero, será el turno de Ione Belarra, de Podemos; a la que seguirá Néstor Rego del BNG; para que después entre Cristina Valido de Coalición Canaria; cerrará la ronda de contacto Alberto Catalán del Unión del Pueblo Navarro (UPN). Son justamente, los últimos los únicos que no se han opuesto del todo a la idea. Efectivamente, Vox no ha acudido ni lo hará por decisión del presidente del Gobierno.