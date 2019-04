Sindicatos, patronales de pymes y entidades soberanistas llaman a la huelga general este martes en Cataluña

La huelga general ha generado división de opiniones dentro de CCOO y UGT. Los sindicatos en Cataluña han llamado a participar en el paro; según Camil Ros, secretario de UGT en Cataluña, "para dar una respuesta clara y contundente a las agresiones policiales del domingo".

Sin embargo, desde la propia dirección nacional se han desmarcado de la convocatoria en un comunicado. El secretario general de UGT ha asegurado que no hay controversia y ha matizado que no se trata de una huelga general.

"No hay ninguna discrepancia, ni con la UGT de Andalucía ni con ninguna de las organizaciones, pero no es una huelga general. Es un parón cívico", ha señalado Pepe Álvarez, secretario general del sindicato. Los empresarios van un paso más allá: no solo rechazan la convocatoria; además, la consideran ilegal.

En la huelga participarán sindicatos, pequeñas y medianas empresas y partidos soberanistas. "Estamos convencidos de que el pueblo de Cataluña responderá pacífica, democrática y positivamente", ha aseverado Jordi Cuizart, presidente de Òmnium Cultural.

Los transportes que dependen de la Generalitat solo funcionarán al 25% en hora punta. Ya se han llevado a cabo ya paros en toda Cataluña: en Lleida, en Calella, en las cocheras en Barcelona, en la universidad y hasta en el Camp Nou. Precisamente, el Futbol Club Barcelona y el Girona ya han anunciado que no entrenaran para unirse al paro.