La conversación entre el delegado de Bomberos y la alcaldesa de Chiva durante la DANA: "Le llamó llorando; era una debacle"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha recordado este domingo en Salvados una llamada que mantuvo el diputado delegado de Bomberos, Avelino Mascarell, con la alcaldesa de la localidad de Chiva durante la tarde en la que una DANA que arrasó con decenas de pueblos valencianos.

Según Mompó, Mascarell "había llamado a la alcaldesa de Chiva sobre la cinco de la tarde". Una primera llamada en la que asegura la regidora le dijo a su compañero: 'Mira, Avelino ya es el tercero que me llama, no sé por qué me estáis llamando tantas veces, el barranco por aquí va bien'. La información en aquel entonces no llegaba a los municipios, pero tampoco al CECOPI en el que estaba Mompó.

De hecho, el presidente de la Diputación asegura no recordar si en L'Eliada se conocía la situación en Chiva, pero que él al menos sí la conocía según le había trasladado su compañero. Tras esa primera llamada, la alcaldesa de Chiva "llamó llorando diciéndole [a Macarell] que aquello era una debacle, que parecía que se iba a acabar el mundo y que estaba arrasando el barranco", recuerda Mompó. Tan solo habían pasado "40 minutos o 25 minutos".