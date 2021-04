España ya ha comenzado a implantar el certificado de vacunación contra el coronavirus y se prevé que esté operativo a finales de junio para que funcione durante el verano. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general de Salud Digital, Alfredo González, que ha apuntado que con este sistema se "facilitará la movilidad en la Unión Europea" y se garantizará "la protección de la salud pública, permitiendo retomar la actividad económica".

No obstante, aunque "facilita la libre circulación" por el territorio "no limita la movilidad a quien no lo tenga". "No es un pasaporte, no es requisito para viajar. Es un mecanismo que facilita la movilidad", ha apuntado González, añadiendo que este documento "respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad", y que "se prevé ampliar a otro países fuera de la UE".

El secretario general de Salud Digital ha detallado que el certificado será "interoperable, gratis, universal y sencillo", usando un QR que ofrecerá información relativa a la vacunación del portador, a los datos de las pruebas diagnósticas a las que ha sido sometido y detallando si ha superado y se ha recuperado de la enfermedad. En España, se pondrá en marcha "por el registro de vacunación" y a través de la app 'Spain Travel Health'".

Según González, se trata de "un proyecto de complejidad y de coordinación entre Sanidad y las Comunidades Autónomas". Los territorios autonómicos se encargarán de la emisión de estos documentos con la participación de los laboratorios. "Sanidad apoyará el certificado a las Comunidades. El objetivo es tener la máxima capacidad para emitir millones en muy poco tiempo", ha proseguido González, detallando que "serán electrónicos y en papel".

El dirigente también ha destacado que España tendrá que validar los certificados de los viajeros que vienen a nuestro país, por lo que "se va a facilitar la comprobación en las fronteras" para que el tránsito sea "más seguro, ágil y cómodo". De esta manera, España "podrá recibir a más gente con más seguridad". Además, el certificado también se podría usar para "ponerse una segunda dosis en otro país".

El certificado en turistas extranjeros

Entendiendo el funcionamiento del certificado, ¿se da una diferencia en la práctica entre una persona vacunada y otra que no? El secretario general de Salud Digital ha afirmado que está pensado para no ser discriminatorio: "No solo certifica que una persona se ha vacunado, sino que hay otras circunstancias, como tener una prueba diagnóstica". Según ha expuesto González, la persona que no se ha vacunado ni ha pasado la enfermedad "tendrá que presentar una prueba para viajar", si bien ha matizado: "Cuando lleguemos a implantarlo, muchas personas habrán sido ya vacunadas".

De esta manera, un viajero que venga con un certificado "no va a tener que someterse a cuarentena ni a una prueba en el aeropuerto", ha añadido González, que ha insistido en que se comprobará y se validará que el certificado "no es un fraude". Pero ¿se aceptarán viajeros con vacunas no aprobadas en la UE? A este respecto, el dirigente ha indicado que "el reglamento prevé que si hay una vacuna no aprobada se reconocerá el certificado". Es decir: "Establece que es voluntario aceptar o no por parte de los estados si entra el viajero o no. En el caso de España, se estudiará esa posibilidad".