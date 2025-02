Sánchez vuelve a cargar contra la 'tecnocasta' y alerta sobre convertir el espacio digital en el salvaje oeste

Pedro Sánchez ha vuelto a criticar a la 'tecnocasta', los milmillonarios que controlan las tecnológicas. Lo ha hecho durante la presentación del nuevo Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada en la que participa la Fundación Atresmedia. En ese acto, el presidente ha alertado del peligro de convertir el espacio digital en el salvaje oeste. Por eso ha reivindicado el mismo rigor y la misma vehemencia a la hora de defender los derechos de los ciudadanos en el mundo de internet y en el físico.

En su intervención, ha repasado las ventajas de la tecnología y las redes sociales, pero también sus peligros: "Creo que la fe en la tecnología y en sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias". Y ha añadido: "Nadie aceptaría que un avión despegara sin cumplir con los más estrictos estándares de seguridad o que un medicamento pudiera venderse sin antes someterse a las pruebas rigurosas. Y, sin embargo, hemos dejado, inexplicablemente, que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños".

El jefe del Ejecutivo ha hablado de la inmediatez del 'click', de la obsesión por el 'like', que "empobrece el debate político", y de las mentiras, como sucedió con la DANA de Valencia, cuando miles de 'bots' trataron de multiplicar el daño propagando bulos, muchos de ellos estafas. "Lo que sucede en el mundo digital tiene consecuencias en la vida real", ha aseverado Sánchez, quien ha recordado que los delitos digitales ya representan un quinto de todos los delitos penales, que uno de cada cuatro jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual.

También ha alertado de que el delito de odio ha crecido un 32 % este último año. Y en este contexto las plataformas no han ayudado a nivelar "el campo de juegos", sino que han hecho justo lo contrario. Esto no es fruto del azar. "Es un plan diseñado, planeado, sistemáticamente, elegido y pensado primero por potencias extranjeras como Rusia, que busca debilitar nuestra convivencia, nuestras instituciones democráticas, pero no solo. Hay también fuerzas antisistema que buscan generar el caos, la desafección", ya sea para alcanzar el poder o aprovecharse de los más vulnerables.

Ahora, desgraciadamente, existe una élite de billonarios que "no pagan impuestos" que también quiere el poder político y democrático. "Quieren sentarse directamente en los consejos de ministros, sin caretas ni mediadores, y controlar nuestras leyes (...), si es preciso, fomentando el autoritarismo y el odio". Y todo "siempre ha sido por la pasta", ha lamentado Sánchez, quien ha asegurado que existe una alternativa ante esta carrera tecnológica despiadada, donde se combina "tecnocasta y potencias autoritarias".