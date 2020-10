El presidente del Gobierno ha respondido al líder de Vox que su única intención presentando la moción de censura ha sido "sembrar la discordia y el odio entre Españoles" y le ha reprochado que enfoque este instrumento para "distraer energías" que deberían "estar volcando unidos a los verdaderos problemas de este país".

En su turno de réplica, Sánchez ha advertido que "a lo largo de la moción de censura" no van a entrar "en ninguna de sus provocaciones": "Tengo que decirle que por lo escuchado hasta ahora, es todo menos constructiva, se ve a la legua que Abascal no ha venido aqui esperando la confianza de sus señorías".

En esta línea ha dicho que Abascal "no tiene la menor posibilidad de obtener la confianza mayoritaria de la cámara": "Y por el tono expuesto parece que tampoco le interese mucho".

"Su discurso no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, bueno ha habido una, que es cómo tienen que ir sus señorias vestidos a esta cámara, luego dira que Vox no es fascismo, es estilismo", ha dicho.

"A un patriota no le sobran la mitad de los compatriotas"

"A un patriota no le sobran la mitad de los compatriotas, como a ustede le sobran", ha afeado Sanchez al líder de Vox, a quien también le ha dicho que "odia España tal y como es": "Llo que usted llama patriorismo es nacionalismo exasperado, no le interesa la libertad de los ciudadanos, lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia".

El presidente también ha reprochado al líder de extrema derecha que crea que "puede utilizar el Parlamento como un gran plató de televisión para su lucimiento" ya que "la razón última de su moción de censura es dividirnos, provocarnos y enfrentarnos".

"El partido del señor Abascal es el partido que más donaciones privadas recibe de todo el sistema político. El señor candidato y los intereses que están detrás de usted destestan el significado de palabras por las cuales esta democracia ha luchado durante décadas y décadas. Palabras que unen, cargadas de emoción, palabras como democracia, pluralismo, diversidad, igualdad, tolerancia o paz", ha añadido.

"Para ustedes la democracia es tiranía y la dictadura es libertad"

Sánchez también se ha dirigido a Abascal para advertirle de que "ha medido mal sus fuerzas" porque "no ha tenido en cuenta que en la cámara está representada la España real, tal y como es": "No como usted quisiera que fuese".

"La mayoria de la sociedad española rechaza el camino que usted ha ofrecido a lo largo de su intervención, que es el camino del odio. Para ustedes los representantes del pueblo son okupas, la democracia es tiranía, la dictadura es libertad, Europa es China, o peor, Hitler", ha explicado el presidente

El presidente del Ejecutivo ha señalado que "la síntesis" de la intervención del líder de Vox es que "la realidad va por un lado y Abascal por otro": "En sus palabras estamos ante la mayor degradación de la vida nacional; el Gobierno es ilegitimo, criminal, los hombres ya no son hombres porque están sometidos a las mujeres, los bárbaros nos invaden, la nación está a punto de desmembrarse y para colmo un virus chino..."