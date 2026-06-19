Sánchez niega un adelanto electoral: "Presentaremos los Presupuestos Generales del Estado en 2026 y habrá elecciones en 2027"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas.

Los detalles El presidente del Gobierno ha descartado que las elecciones generales se celebren "conjuntamente con las municipales y las autonómicas" previstas para finales de mayo del año que viene.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este viernes un adelanto electoral. "Presentaremos los Presupuestos Generales del Estado en 2026 y habrá elecciones en 2027", ha dicho en una rueda de prensa tras la celebración del Consejo Europeo en Bruselas. Sánchez ha negado, además, que se celebren "conjuntamente con las municipales y las autonómicas" previstas para finales de mayo del año que viene.

"La realidad es muy dinámica", ha expresado Sánchez riéndose sin desvelar la fecha exacta de los comicios, pese a que algunos periodistas le han preguntado si ya la tenía en la cabeza. "Mi ambición y mi objetivo, como he dicho siempre, es que las legislaturas cuando no gobierna la derecha también son de cuatro años", ha zanjado.

Sánchez se ha pronunciado así después de que este jueves asegurara que negociarán con sus socios y que "sudarán la camiseta", pero que "tomará decisiones" en caso de no aprobar las cuentas. "Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis", afirmó desde Bruselas dejando en el aire el adelanto electoral.

En cualquier caso, Sánchez no quiso ahondar en esta cuestión alegando que las cuentas están en la fase de elaboración previa a su presentación, su defensa y su negociación. Sí que insistió en que los Presupuestos que presenten serán "coherentes" con las medidas que han aprobado desde 2018. Antes de comenzar esta negociación, el presidente del Gobierno ha agradecido el tono constructivo de grupos como el propio PNV, avanzando que ya comenzó el diálogo con las distintas fuerzas parlamentarias.

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