Sánchez inicia el debate de investidura sin haber conseguido el apoyo de la izquierda

LA INVESTIDURA PUEDE DURAR VARIOS DÍAS

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, encara el debate de investidura en el Congreso con la certeza de que por el momento no cuenta con los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno, porque tanto el PP como Podemos le siguen negando su apoyo. "No me resigno a que las fuerzas del cambio no sumen", ha asegurado.