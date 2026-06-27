El superpoder de Mamdani: los candidatos que apoya arrasan en las primarias demócratas en un giro hacia la izquierda

El contexto Cuando se presentó a la alcaldía de Nueva York, Mamdani parecía un 'outsider' dentro del Partido Demócrata. Seis meses después, tres candidatos afines a él han conseguido la victoria en las primarias de la formación.

Zorhan Mamdani ha emergido como una figura influyente en la política de Nueva York, logrando que tres candidatos demócratas de perfil izquierdista ganen sus primarias. A pesar de haber sido un 'outsider', su apoyo ha sido crucial para las victorias de Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Avila Chevalier. Mamdani representa una alternativa al conservadurismo republicano y a las facciones más moderadas de su partido, generando incomodidad en algunos sectores. Su política, similar a la de Bernie Sanders, incluye medidas como la congelación de alquileres y un rechazo a los 'lobbies' proisraelíes. Su influencia podría impactar en las elecciones de medio mandato.

Zorhan Mamdani parece tener un superpoder. El alcalde de Nueva York ha apoyado a tres candidatos demócratas en las primarias del partido y, como si estuviera tocado por una varita mágica, los tres han conseguido una victoria arrasadora que hace que, frente a la ola ultraderechista del Partido Republicano, el socialismo de Mamdani esté ganando peso en las filas demócratas.

Y eso que, cuando se presentó a la alcaldía de la ciudad neoyorquina, él mismo era un 'outsider' dentro de la formación. Ahora, seis meses después, los tres candidatos al Congreso de distritos neoyorquinos a los que apoyó, todos con perfil izquierdista, ganaron sus primarias: Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Avila Chevalier.

"Este es el momento del Nueva York de las oportunidades", afirmaba Mamdani tras la victoria de sus candidatos. Porque no es normal lo que este hombre ha conseguido tres veces casi seguidas. "Los tres candidatos que él promocionaba lograron ganar la contienda a otros líderes del establishment", apunta Castellar Granados, profesora de Relaciones Internacionales en la UAX.

En solo seis meses, ya se ha convertido en la contraposición de los republicanos y de incluso los perfiles más conservadores de su propio partido. "De hecho, el jefe del Partido Demócrata dijo que le parece muy mal que Mamdani esté ahí apoyando candidatos en las primarias.", comenta Adam Dubin, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Comillas.

Muchos están asustados ante esta ola de socialismo de Mamdani, pero eso a él eso le da igual. Nunca ha escondido su perfil político, muy parecido al del eterno e incombustible Bernie Sanders: "Es una vida donde el Estado está más implicado".

Una semana en la que ha cumplido una de sus promesas centrales de su legislatura: la congelación de alquileres para casi un millón de viviendas. Mamdani tampoco esconde su rechazo hacia los 'lobbies' proisraelíes: "Muchos candidatos han mostrado la corrupción, como los lobbies están comprando los políticos". Ahora solo queda ver cómo este efecto puede afectar en las elecciones de medio mandato.

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