El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al expresidente Felipez González todo lo que hizo por el país: "Hizo de España un país más decente". Porque ahora, según ha indicado el actuar líder del Ejecutivo, ya se tiene perspectiva para valorar los logros de entonces: "La victoria del 82 es un patrimonio compartido por el PSOE de ayer, de hoy y de mañana". Asimismo, ha insistido en un mensaje: "Socialismo es libertad".

Además, ha señalado que la línea marcada por Felipe González, la que lucha contra la desigualdad, es la que sigue ahora. "Creo que después de haber visto la cuenta de resultados de los bancos y las energéticas es momento de arrimar el hombro", ha apuntado Sánchez. Por su parte, González ha coincidido con el presidente en que muchos de los retos siguen ahí: "Es una tarea pendidente, la redistribución directa y redistribución indirecta".

El expresidente socialista ha insistido al mismo tiempo en la importancia de la memoria: "Quien no sabe de donde viene, tampoco sabe a dónde va". González Ha recordado al que su fue su vicepresidente en aquel entonces: "Trato de buscar, pero no lo encuentro, a ese personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra". Un Guerra que no ha acudido al acto.

Tampoco el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha podido acudir al estar de viaje, pero no ha olvidado su felicitación al socialismo cuando se cumplen 40 años de la victoria de González: "Con el reconocimiento a Felipe, y con el apoyo a Sánchez, gracias por esta historia". Pero en ese mismo mensaje ha pedido a todos los socialistas que nunca olviden que la victoria de 1982 representó la consolidación de la democracia.