Sánchez evita entrar al choque con Feijóo y le recalca: "Hoy es el día de las víctimas de la DANA"

Entre líneas El líder del PP comenzaba su intervención recordando el aniversario de la DANA pero rápidamente ha pasado al ataque acusando a Sánchez de mentir y de no tener un plan b de Gobierno tras la ruptura de Junts.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este miércoles responder a las acusaciones de corrupción y mentiras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respeto a las víctimas de la DANA al coincidir con el primer aniversario de esta tragedia. "Hoy no es el día", ha recalcado Sánchez ante los reproches de Feijóo en la sesión de control al Gobierno.

El presidente del Partido Popular ha iniciado su intervención recordando a las víctimas de la DANA, pidiendo que no se politice el tema y deseando que toda la energía que se dedica a politizar la tragedia "se dedicase solo a la reconstrucción". Pero a continuación ha introducido el tema de la corrupción y ha preguntado a Sánchez si piensa decir la verdad en el interrogatorio al que será sometido este jueves en la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo o si va a seguir "haciendo de Pedro Sánchez".

Ante ello, Sánchez ha recordado que la pregunta que le formulaba Feijóo es la misma que le hace siempre, y aunque ha asumido que él debe rendir cuentas y ha demostrado que lo hace siendo el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido en el Parlamento, ha considerado que este miércoles, 29 de octubre, no era una jornada para el enfrentamiento.

"Hoy es el día de las víctimas de la DANA en Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Hoy es un día muy duro para los familiares de las víctimas; es un día muy duro también para las personas que lo han perdido todo, que están reconstruyendo sus vidas después de lo acontecido el pasado 29 de octubre, hace un año", ha recalcado.

En esa línea ha proseguido para subrayar que era un día para la empatía con las víctimas, para su memoria, para agradecer la solidaridad de las personas que se desplazaron a Valencia para ayudar y para reivindicar la tarea que hicieron los trabajadores públicos. Por todo ello ha reiterado que ya habrá ocasión de hablar, en otro momento, sobre los reproches de Feijóo y sobre otras muchas cuestiones.

Pero el líder del PP ha insistido en sus críticas y en lo que prevé ante la comparecencia de Sánchez. "Volverá a mentir mañana en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted", ha adelantado el líder del PP, quien ha asegurado que se verá "lo de su contabilidad B". Sánchez -ha agregado- miente a todos, tanto a sus votantes como a sus socios, y también en el extranjero. Y miente, ha añadido, cuando dice que gobierna, que tiene mayoría y un Gobierno estable cuando la realidad -ha dicho- es que "no tiene plan B para gobernar". "Si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad estaría convocando elecciones", ha agregado.

Le ha recordado además, que hace un año, cuando el PP pidió suspender el Pleno del Congreso por la DANA decidieron continuar "para asaltar Radio Televisión Española", mientras las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana. Sánchez, siguiendo su argumento anterior, ha renunciado a replicar las nuevas críticas de Feijóo.

Fuentes de Génova han reprochado al presidente del Gobierno que solo haya dejado de responder por respeto a las víctimas de la DANA al Partido Popular y a los temas de corrupción, ya que a todos los demás partidos sí les ha contestado. Responde así a lo que quiere y a quien quiere, agregan estas fuentes, aunque "da igual", han añadido, porque han recalcado que las preguntas llegarán este jueves en la comisión de investigación del Senado.