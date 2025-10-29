Ahora

Rufián llama "psicópata" a Carlos Mazón por asistir al funeral de Estado de las víctimas de la DANA

El portavoz de ERC en el Congreso también ha llamado "inútil" y "mentiroso" al presidente de la Generalitat valenciana, resaltando que tiene a Feijóo y Abascal como "cómplices" que le "mantienen un año después" en el poder.

"Psicópata", "inútil" y "mentiroso". Son las duras palabras que Gabriel Rufián ha dedicado al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante su decisión de acudir al funeral de Estado por las víctimas de la DANA pese al deseo de los familiares de que no acuda a dicho evento.

Antes del inicio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC ha asegurado que Mazón "se mantiene" en el poder gracias a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, sus "cómplices".

"(Mazón) Es un inútil, un mentiroso y un zombi político. Que se vaya", dijo Rufián en una comparecencia en el Congreso en febrero, pidiendo en reiteradas ocasiones la dimisión del presidente regional.

Este miércoles, los reyes Felipe VI y Letizia presidirán en Valencia el homenaje a las víctimas de la DANA por el primer aniversario de la catástrofe, en el que intervendrán tres familiares de personas que perdieron la vida durante este temporal y en el que estará presente Mazón, pero a las quejas de los familiares por su presencia en este acto.

