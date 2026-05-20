Sánchez pide "respeto a la presunción de inocencia" de Zapatero y Feijóo le acusa de "manchar el Gobierno": "¿Qué hace todavía ahí?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, enfrentados en el Congreso de los Diputados

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha recordado a Sánchez que en el PSOE "ya aplaudieron a Ábalos y defendieron a Santos Cerdán", preguntando al presidente del Gobierno "cuánto podrá aguantar". Sánchez ha contestado asegurando que "habrá elecciones en 2027".

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control en el Congreso fue tenso tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Feijóo cuestionó a Sánchez sobre la influencia de Zapatero en su Gobierno y su permanencia en el cargo. Sánchez defendió a Zapatero, destacando su legado y subrayando la presunción de inocencia. Feijóo criticó la respuesta de Sánchez, sugiriendo que el auto implica al Consejo de Ministros. Sánchez replicó aludiendo a la corrupción en el PP y defendiendo la legitimidad de su Gobierno.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados se esperaba con especial interés después de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que atribuye al expresidente del Gobierno tres presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

El líder del PP ha comenzado diciendo que el juez Calama ha imputado al "faro moral" del PSOE y ha lanzado varias preguntas al presidente del Gobierno. "¿Cómo ejercía su influencia en su Gobierno? ¿Hablaba con usted? ¿Se va a remitir a los jueces? ¿Qué hace todavía ahí, manchando una vez más la presidencia del Gobierno?", ha preguntado Feijóo a Sánchez.

Sánchez ha lanzado tres premisas en el comienzo de su respuesta: "colaboración con la justicia, presunción de inocencia y todo el apoyo al presidente Zapatero". El líder del Ejecutivo ha reivindicado el legado de Zapatero al recordar que "acabó con ETA" y que sacó a España de "una guerra ilegal". "Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, ninguna", ha añadido.

En su turno de réplica, Feijóo ha lamentado que esa respuesta de Sánchez "ya la han visto" con anterioridad. "Aplaudieron a Ábalos, defendieron a Santos Cerdán... ¿Cuánto podrá aguantar? Algunos que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. ¿Por qué usted no?", ha afirmado.

Alberto Núñez Feijóo comparece en el Congreso de los Diputados ante la mirada de Pedro Sánchez

Según Feijóo, el auto deja claro -dice- que Zapatero "no podría haber delinquido sin el Consejo de Ministros" de Sánchez. "Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada: ha llegado para saquear todo. El que pueda robar, que robe. Parece que han robado hasta los que estaban retirados", ha asegurado el líder del PP.

La respuesta de Sánchez ha sido tirar del 'y tú más' y sugiriendo a Feijóo que si se quiere fijar en la corrupción, debe "mirarse al espejo o mirar las fotos que tiene del pasado". "Usted anunció un sumario que estaba bajo secreto... ¿Quién le pasa la información? ¿El mismo que dice pa'lante, pa'lante? Lo que va hacia adelante es el crecimiento; lo que va hacia atrás son sus acuerdos con la extrema derecha", ha contestado Sánchez, que ha enfatizado que "al Gobierno se llega con votos, no con atajos" y ha avisado al PP que "habrá elecciones en 2027".

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