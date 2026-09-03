Sánchez desafía a Feijóo a proponer soluciones y a explicar si él "habría ordenado disparar a civiles" en la frontera

¿Qué está pasando? El presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados, ha cuestionado al líder de la oposición si un Ejecutivo del PP con Vox "habría preferido matar a cientos o a miles de jóvenes para no tener que afrontar una crisis".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha replicado a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados durante la sesión extraordinaria sobre la crisis migratoria de Ceuta. Sánchez cuestionó qué acciones habría tomado un hipotético Gobierno del PP y Vox, preguntando si habrían ordenado a la Policía y Guardia Civil disparar a la población civil en la frontera para evitar una crisis. Criticó la postura del PP en anteriores crisis migratorias y subrayó que Feijóo desaprueba la gestión del Gobierno, instándole a proponer soluciones en lugar de solo criticar. Sánchez destacó que el Gobierno está aumentando recursos en seguridad y salud pública en Ceuta.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha respondido a Alberto Núñez Feijóo durante su segunda intervención en la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados con motivo de la crisis migratoria de Ceuta. El líder del Ejecutivo, en sus palabras, ha cuestionado al líder de la oposición sobre qué habría hecho él de haber estado en él en La Moncloa durante el 30 de julio.

En ese sentido, ha lanzado una pregunta a ese hipotético Gobierno formado por el PP y por Vox: "¿Habrían ordenado a la Policía y a la Guardia Civil disparar a la población civil en la frontera? ¿Habría preferido matar a cientos o a miles de jóvenes para no tener que afrontar una crisis?"

"Yo desde luego que no quiero ni para mí país ni para ningún otro un Gobierno de PP y de Vox descolgando el teléfono para exigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hagan eso", ha afirmado.

Y ha cuestionado: "¿Cómo creen que hubiera reaccionado la sociedad española o la comunidad internacional ante esas imágenes? ¿Cómo habrían respondido los agentes fronterizos que creo usted desconoce tanto su profesionalidad como su calidad humana, contraviniendo las leyes y códigos éticos que les dicen de preservar la vida humana para ahorrar a usted un problema político?"

"No es la primera crisis migratoria en España. Aquí hemos escuchado al PP que había que enviar fragatas para disuadir a los migrantes que llegan con cayucos a las Islas Canarias, obligando a la Armada contravenir las leyes del mar que obligan a rescatar a la gente que está al pairo en el océano", ha expuesto.

Y es que desde un primer momento, Sánchez ha dejado claro que "Feijóo desaprueba la gestión del Gobierno", tanto en esta crisis "como en todas las gestionadas": "Es curioso que cuando vienen mal dadas como en Madrid la Comunidad exija al malvado Sánchez gestionar el incendio".

"Pero Feijóo no termina de comprender que ser jefe de la oposición es algo más que eso, que por eso gana más de 13.000 euros al mes. No está solo para indignarse ni para criticar sin más, su obligación es proponer soluciones. No sé si la estrategia de la oposición son esas amenazas veladas a mí o a miembros de mi Gobierno, diciendo que nos van a enchironar a todos", ha compartido.

Porque ha pedido a Feijóo propuestas: "¿Qué habría hecho usted de diferente? Más recursos en fuerzas de seguridad, es lo que está haciendo el Gobierno. También más recursos para acelerar los triajes y garantizar la salud pública en Ceuta. Es importante saber que hubiera diferido su gestión de la nuestra, en un mundo con los discursos belicosos campando a sus anchas".

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