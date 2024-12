Sánchez denuncia acoso político, mediático y judicial y avisa de que se volverá en contra de los "acosadores"

Pedro Sánchez considera que hay en marcha una estrategia de acoso de la derecha política, mediática y también judicial contra él, su Gobierno y su partido. Un acoso "por tierra mar y aire", que, sostiene, se va a volver en contra de los "acosadores". El jefe del Ejecutivo asegura además que esa "antipolítica" se va a convertir en un rechazo mayoritario en las urnas: cree que ahora mismo los ciudadanos no tienen activado el 'modo electoral', pero que se verá en su día.

Así lo ha trasladado el presidente en una conversación informal con periodistas en el Congreso, que este viernes albergaba los actos por el Día de la Constitución. Al ser repreguntado sobre la utilización del término "judicial" para describir ese acoso que asegura sufrir, se ha reafirmado, trasladando a los periodistas que pueden poner el nombre que consideren a lo que está ocurriendo en ese ámbito.

En ese corrillo con representantes de la prensa, Sánchez también ha defendido que hay un vínculo absoluto entre la dirección de su partido y lo que piensan y sienten los votantes y militantes socialistas, primero por las políticas que está llevando a cabo el Gobierno, pero también precisamente por esa estrategia de acoso que denuncia.

En este sentido, mantiene que sus votantes y militantes empatizan con el Gobierno porque ellos también están viendo esa estrategia y está convencido de que cuando llegue el momento al PP le pasará factura. Una estrategia, insiste el presidente, de acoso mediático, político y judicial.

Tranquilidad sobre el caso Aldama y respaldo al fiscal general

Sobre las acusaciones contra miembros de su partido y su Gobierno vertidas por Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil considera el "nexo corruptor" del 'caso Koldo', Sánchez asegura estar muy tranquilo, insiste en que su Ejecutivo es un Gobierno limpio y reitera el argumento del acoso que, dice, están sufriendo. Una estrategia, asegura, que está condenada al fracaso.

En cuanto a la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está acusado de revelación de secretos sobre el caso de fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha evitado hablar de este asunto, pero ha dejado claro que el Gobierno sigue confiando en el fiscal general, que cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo.

Mensaje a Yolanda Díaz: "Yo no resisto, avanzo"

Sánchez también ha respondido en ese corrillo al recado que le lanzó su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando aseveró hace unos días que "gobernar no es resistir". Una frase por parte del socio junior de la coalición de gobierno que sentó muy mal en Moncloa y que el propio presidente ha sacado a colación, a pesar de que ningún periodista le ha preguntado sobre este asunto.

"Yo no resisto, yo avanzo y yo estoy gobernando", ha aseverado Sánchez, que reconoce que le chocaron mucho esas declaraciones precisamente un día en que él estaba presentando cuatro 'hubs' nuevos en formación profesional.

Recado de Yolanda Díaz a Sánchez tras el Congreso del PSOE: "Gobernar no es resistir"

Asimismo, defiende que él no resta a la marca PSOE, por mucho que digan algunas personas, y ha vuelto a hablar del PP aseverando que su fortaleza, desde luego, no es política, sino de otro tipo. Dice que los 'populares' no tienen ni estrategia ni proyecto y hace hincapié en el hecho de que llevan nueve meses sin celebrar ningún congreso.