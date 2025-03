Sánchez afronta el veto de algunos socios al aumento del gasto militar y mira a un PP que no dará "un cheque en blanco"

Pedro Sánchez aboga por aumentar el gasto militar para la seguridad europea, enfrentándose a la oposición de sus socios de izquierdas y del PP. Fuentes del Gobierno señalan a laSexta que esperan el apoyo de Sumar, destacando que el gasto no solo es en defensa, sino en seguridad. Feijóo, líder del PP, critica la reunión que Sánchez tendrá con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox. Por su parte, Yolanda Díaz e IU se oponen al aumento del gasto militar, abogando por coordinar recursos sin entrar en una carrera armamentística.

Pedro Sánchez defiende la necesidad de aumentar el gasto militar para contribuir a la seguridad de Europa. Sin embargo, si sus socios de izquierdas cumplen sus amenazas, existe el peligro de que no salga adelante.

Para conocer el grado de compromiso y la responsabilidad de los grupos parlamentarios con Europa, el presidente del Gobierno ha anunciado que se reunirá con todos ellos, excepto con Vox. Una decisión que ha sido criticada por el PP, calificando esta postura de una especie de "apartheid".

"Señor Feijóo y PP, a nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha", ha respondido Sánchez.

Fuentes del Gobierno han desvelado a laSexta que el presidente comparecerá en el Congreso tras la reunión. "En Moncloa cuentan con que su socio, Sumar, esté en este barco, porque siempre ha tenido sentido de Estado y Europa se juega mucho", han detallado.

Un momento que han aprovechado para aclarar que no solo hablamos de gasto en Defensa, sino de gasto en seguridad. "No es solo invertir en armamento, es invertir en misiones de paz", han detallado. Una decisión que el Ejecutivo está intentando aprobar sin tener que ir a votación, algo que se podría hacerse con decretos ley o mediante acuerdos en el Consejo de Ministros.

Feijóo lamenta tener el mismo trato que otros partidos: "Nos trata como a Bildu"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la convocatoria de esta reunión reprochándole a Pedro Sánchez que le haya citado en Moncloa para hablar "20 o 30 minutos" de política de defensa, dándole "el mismo trato" que al resto formaciones, pese a ser "el primer partido de España".

En un acto en Valls, donde ha participado en una 'calçotada' junto a otros miembros del PP, Feijóo ha afirmado que España "vive en una encrucijada" y que tiene al frente "al presidente menos fiable de Europa".

Feijóo se ha preguntado cómo va a hablar Sánchez de paz en Europa "si tenemos en el Gobierno a alguien que considera enemigo a todo aquel no le dé razón".

"¿Cómo vamos a tomarnos en serio la política de defensa con alguien que quiere despachar este tema en el momento más difícil de Europa, hablando con el primer partido de España 20 o 30 minutos en el palacio de Moncloa y dándonos el mismo trato que a partidos que no suponen el 1% de representación, incluido Bildu?", se ha preguntado.

Por su parte, Cuca Gamarra ha señalado que Pedro Sánchez quiere ahora reunirse con ellos para "pedir" y no para "informar". "Nosotros no tenemos que rescatarle de sus socios", ha aclarado, recordando que él los ha elegido. "Iremos por el sentido de Estado que le falta a Sánchez y que tiene Feijóo", ha asegurado.

La secretaria general del PP ha confesado que quieren saber de qué quiere hablar el presidente del Gobierno y qué planteamientos tiene. "A partir de ahí, nosotros trasladaremos cuál es nuestra posición y qué pensamos", ha zanjado, dejando claro que el PP no va a expedirle ningún "cheque en blanco".

Yolanda Díaz defiende que "no se arregla nada" por subir el presupuesto militar

De esta forma, además de la reticencia del PP a su plan de subir el gasto militar, Pedro Sánchez también tiene que hacer frente a la posición de sus socios. Yolanda Díaz ha reconocido que nos encontramos ante un momento que está guiado por la "incertidumbre" y la "recesión geopolítica".

"Nuestro compromiso es firme en el apoyo a Ucrania", ha asegurado la ministra, reconociendo que cree que ha sido un error que Europa "no haya tenido una política de defensa y exterior propia". "Nos encontramos en un cambio geopolítico que nos obliga a pensar sobre ello", ha confesado.

Un momento que ha aprovechado para recordar que Europa concentra más presupuestos que Rusia. Por tanto, ha reconocido que cree que "no arreglamos nada por subir el gasto militar".

"Lo que necesitamos saber es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XIX, en un momento complejo", ha defendido, destacando que lo que hay que hacer es "coordinar efectivos y recursos, y no introducirnos en una carrera armamentística sin control".

Yolanda Díaz ha recalcado que lo que no se puede consentir es que exista un "déficit en materia social", indicando que el problema está más en ver cómo "coordinar efectivos".

IU anuncia su oposición y pide una reunión de los partidos de Sumar

Por su parte, Izquierda Unida ha pedido una reunión con el resto de partidos de la coalición Sumar, donde defenderá el rechazo a elevar el gasto militar como posición común del grupo plurinacional, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya comprometido a acelerar el aumento en defensa hasta el 2% del PIB para antes del año 2029.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa su coordinador federal, Antonio Maíllo, en la que ha confirmado que su formación "ya se ha puesto en contacto" con el resto de grupos de Sumar, solicitando "formalmente" la reunión de la mesa de partidos para abordar una postura conjunta sobre el gasto militar.

"Izquierda Unida ya se ha puesto en contacto y ha solicitado formalmente la reunión de la mesa de partidos, que confiamos que tenga lugar esta semana y, desde luego, antes de la ronda con los grupos que tiene el presidente Sánchez el próximo jueves", ha declarado, señalando que está "convencido" de que "lograrán una posición común".

Maíllo ha indicado que IU escuchará las opiniones de cada partido de Sumar, sobre las que "no" valorará hasta "conocerlas concretamente", y se posicionará en base a esa reunión, si bien ha remarcado que su postura es clara y sigue siendo la misma: "No estamos de acuerdo ni con más gastos militares ni con envío de tropas, la paz no se gestiona ni se alcanza con una espiral belicista de gasto militar".