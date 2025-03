Sánchez defiende no reunirse con Vox: "Nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha"

No habrá reunión Gobierno-Vox para tratar la seguridad de Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reafirmado en su decisión de no convocar al partido ultraderechista asegurando que así "Europa está más segura" y lo ha hecho respondiendo también a Alberto Núñez Feijóo por cuestionarle su decisión de no convocar a la tercera fuerza política del país.

A principios de esta semana, el presidente del Gobierno anunciaba que se iba a reunir con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para tratar la seguridad en Europa y la situación en la guerra de Ucrania. No obstante, Feijóo, líder del Partido Popular, afeó a Sánchez que no quisiera incluir a Vox en sus reuniones, una decisión que calificó de una especie de "apartheid".

Y, este domingo, durante su intervención en el XV Congreso del PSdeG, celebrado en Santiago de Compostela, el presidente del Gobierno ha respondido al líder 'popular' cuestionando que no haga lo que hacen otros conservadores en Europa marginando de las decisiones a la ultraderecha: "Señor Feijóo y PP, a nosotros nos preocupa la seguridad de Europa, no la soledad de la ultraderecha. Miren a Alemania y a otros países, a Alemania y a otros países donde hay un centro derecha que no se tutela por la ultraderecha, sino que se independiza y se distancia. Cuanto más aislada esté la ultraderecha, más segura está Europa".

Sánchez ha reafirmado la posición española respecto a Ucrania, alertando que la paz en el país ucraniano y la seguridad de Europa "son las dos caras de la misma moneda". Además, ha señalado que es conveniente resaltar, tras tres años de conflicto, "que hay un agresor que es Putin y un agredido que es Ucrania".

Por ello, ha defendido que tanto la paz de Ucrania como la seguridad de Europa son dos temas en la que los europeos, y por tanto España, deben estar en la mesa. "Hemos ido siempre a Europa a contribuir. Las propuestas que hemos hecho desde España han sido positivas. Defiendo que España debe defender a Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma. Empezar a depender un poco más de nosotros mismo y un poco menos de otros", ha añadido el presidente del Gobierno.

Aunque ha destacado que España no tiene una amenaza "física" como Polonia o Lituania, sí ha aseverado que nuestro país puede ser objeto de ataques híbridos y ha señalado que se tiene que mejorar la ciberseguridad, algo que asegura que ya ha transmitido a los líderes europeos y que también hará en las reuniones con el resto de grupos parlamentarios.

Sánchez cuestiona "la oposición dando tumbos" de Feijóo

Por otro lado, Sánchez también ha cuestionado durante su intervención la oposición que está ejerciendo el PP y Alberto Núñez Feijóo, explicando que "no sabe" ser el jefe de la oposición: "El señor Feijóo no solo no es presidente del Gobierno porque no quiere, tampoco es el jefe de la oposición porque no sabe", ha comentado.

De hecho, el presidente del Gobierno ha lamentado que la imagen que está dejando el PP es de un partido "sin ideas, sin dirección y sin escrúpulos" en el que "no hay nadie al volante" y "dan volantazos": "En la oposición unos días dicen sí y unos días dicen no. Esta semana decían que se rompía España y no ha estado mas unida que nunca. Dicen que vamos camino de una dictadura y 'The Economist ha dicho que España sube dos posiciones en calidad democrática".

Sánchez también ha tenido palabras para los presidentes autonómicos del PP y les ha advertido que, para seguir financiando los servicios públicos de sus comunidades, "tendrán que aceptar la condonación de la deuda". El presidente del Gobierno ha lamentado que "se hayan levantado de la mesa dejando ahí el dinero" mientras se quejan de que estén "infrafinanciados".

De hecho, el socialista ha tirado de ironía para decirles a los presidentes autonómicos que pueden hacer como su líder, Alberto Núñez Feijóo: "primero la pataleta", luego la "rectificación" y finalmente "la apropiación" de las medidas del Gobierno.

La intervención de Sánchez se vio paralizada por un mareo entre el público

Durante su discurso, el presidente del Gobierno ha tenido que hacer un parón para que se atendiera a una mujer entre el público que sufrió una indisposición. Al percatarse de la situación, Sánchez ha pedido que fuese un médico, si es que entre los presentes había alguno.

Al comprobar que sí había facultativos y enfermeras, ha quedado a la espera de lo que ocurría. Transcurridos unos minutos, ha deseado a la mujer, de la que ha dicho que se llama Olalla y salió en camilla, una "pronta recuperación".