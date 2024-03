Salvador Illa ha asegurado en una entrevista para El Intermedio que tiene "todo el respeto del mundo" por la candidatura de Carles Puigdemont como cabeza de lista de Junts para las elecciones catalanas del 12 de mayo. El líder del PSC ha asegurado que la línea de los socialistas es "seguir con el planteamiento de pasar página a unos años que no han sido buenos para Cataluña".

En este sentido, ha indicado que "si cumple con los requisitos que tiene que cumplir, que es el caso, no hay ningún problema". Así, al ser preguntado sobre los siete años que lleva prófugo de la justicia española, Illa ha sido contundente: "Es una decisión que tomó él, otros no tomaron esta decisión". "Yo no habría hecho esto, pero es una decisión que tomó Puigdemont en su día y de la que él tiene que dar cuenta", ha zanjado.

Sobre su relación con otro de los candidatos, el president Pere Aragonès, el candidato 'socialista' ha afirmado tener "la interlocución propia de dos representantes parlamentarios". Algo que no tiene con Carles Puigdemont: "Sí tengo interlocución con otros representantes de Junts, como representante del PSC es lo que me corresponde".

Salvador Illa ha afirmado que se toma los datos de las encuestas con "mucha prudencia" y que invertirá las ocho semanas que quedan hasta el 12 de mayo en explicar su proyecto de forma "respetuosa" y en apelar a la confianza de los catalanes para "hacer un Govern de la Generalitat fuerte que pueda atender a las preocupaciones de los catalanes".