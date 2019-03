Ruiz-Gallardón: "Artur Mas jamás verá la independencia de Cataluña"

"La independencia de Cataluña", explica, "es imposible desde el análisis jurídico, político y económico. No hay viabilidad para un Estado catalán, ni dentro ni fuera de la Unión Europea, porque hay que recordar que aunque es rotunda la declaración de la UE de que cualquier secesión de una parte de algunos de los estados miembros lo sitúa fuera de la Unión, eso no significa por sí mismo que se adquiera la condición de Estado".

"Para ello", prosigue Ruiz-Gallardón, "hace falta un reconocimiento expreso por parte de Naciones Unidas, informado por el Consejo de Seguridad. Ninguna de las grandes naciones apoyan procesos de secesión, que son distorsionantes de la estabilidad que, en estos momentos, necesita Europa y el mundo".

Preguntado acerca de si el presidente de la Generalitat es consciente de lo anteriormente apuntado por el ministro, éste responde: "Sí. Lo sabe Artur Mas y los dirigentes de Esquerra. Lo saben quienes están promoviendo un discurso independentista, que su propuesta no es viable, y ellos son los que tendrán que asumir la responsabilidad de explicarles a aquellos ciudadanos a los que han engañado con una quimera que saben que no es alcanzable, con una ilusión que no van a poder convertir en realidad, por qué no se les dijo la verdad desde el primer momento".

"Y no podrán decir", continúa, "que Madrid lo impidió, porque aunque Madrid quisiera, entendiendo por Madrid el resto de España, no se podría alcanzar la fórmula que pretende el independentismo catalán dentro de la Constitución".