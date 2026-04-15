Rufián, Martínez-Pujalte y las otras expulsiones vividas en el Congreso de los Diputados

Los detalles El diputado de Vox José María Sánchez no es la primera persona a la que se le ordena abandonar la Cámara Baja. En los últimos años, el tono más áspero y la bronca política ha obligado a tener que pedir a más de uno que se fuera.

En noviembre de 2018, en un Congreso marcado por las tensiones del procés, Gabriel Rufián (ERC) criticó duramente al ministro Josep Borrell, quien respondió con firmeza, lo que generó aplausos en la bancada socialista. Rufián fue expulsado tras tres llamadas al orden, y los diputados de ERC abandonaron la sala en solidaridad. Borrell también estuvo involucrado en otro incidente tenso, acusando a Vicente Martínez-Pujalte de escupirle, siendo este el primer diputado expulsado de la Cámara Baja en democracia. En 2019, Macarena Olona de Vox fue expulsada de la Comisión Permanente por interrumpir. Además, Rafael Hernando del PP protagonizó un intento de agresión a Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo contenido por sus compañeros.

En noviembre de 2018, y en un Congreso aún tensionado por el procés, Gabriel Rufián (ERC) arremetía contra el entonces ministro Josep Borrell. "Usted es el ministro más indigno de la democracia", le espetaba a Borrell, que en su réplica le acusó de "verter estiércol y serrín", una intervención que provocó aplausos en la bancada socialista.

Rufián reaccionaba de pie y con mucho aspaviento. Tras tres llamadas al orden, llegó la expulsión, una decisión tras la que también se fueron los diputados de ERC.

Borrell estuvo presente en otro momento de alta tensión en el Congreso, cuando acuso a Vicente Martínez-Pujalte de escupirle, siendo el primer diputado expulsado en democracia de la Cámara Baja. Y eso que no fue fácil echarle, después de casi cinco minutos sentado en su escaño antes de levantarse. A su salida realizó una irónica reverencia entre aplausos de sus compañeros del PP.

También la exdiputada de Vox Macarena Olona fue expulsada en 2019 de la Comisión Permanente por no respetar el turno de palabra.

Y aunque no fue una expulsión, uno de los episodios más bochornosos vividos en el Congreso fue el intento de agresión del todavía diputado del PP Rafael Hernando a Alfredo Pérez Rubalcaba. A Hernando tuvieron que retenerle entre varios de sus compañeros de partido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.