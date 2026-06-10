Rufián advierte a Sánchez por su choque con el PP por la corrupción: "El 'y tú más' es 'y yo también'"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC en el Congreso reclama que el Gobierno deje de comparar la gravedad de sus escándalos con los del Partido Popular y adopte medidas progresistas para desmarcarse de la oposición.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, ha criticado al presidente Pedro Sánchez por su respuesta a Alberto Núñez Feijóo, acusando al Partido Popular de corrupción en lugar de abordar los problemas del PSOE. Rufián considera que esta estrategia es admitir culpabilidad. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, también ha exigido a Sánchez asumir responsabilidades por los casos de corrupción y ha pedido un cambio en las políticas del Gobierno para centrarse en cuestiones sociales. Aizpurua advierte que limitarse a resistir podría ser un fracaso y solicita un giro para evitar que la legislatura se convierta en una agonía.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por responder a Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control acusando al Partido Popular de tener casos de corrupción mucho más graves que los que han afectado al PSOE en los últimos meses. Para el portavoz republicano, responder con "'el 'Y tú mas'" a las acusaciones de corrupción porque eso supone admitir el "Y yo también".

"El Gobierno debería entender (de una vez por todas) que el 'Y tú más' es 'Y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto. La izquierda somos otra cosa", ha afirmado Rufián a través de la red social X después de que Feijóo haya exigido la dimisión de un Sánchez al que ha acusado de ser "inductor, financiador y beneficiado del mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia".

Pero Rufián no ha sido el único socio del Gobierno en criticar la estrategia del Gobierno de desviar el foco de los escándalos que han salpicado a Ferraz recientemente. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha exigido a Sánchez que depure responsabilidades por los casos de Zapatero, Koldo García y Leire Díez. Además, ha pedido un giro en las políticas del Gobierno para dar "sentido" a lo que resta de legislatura poniendo las cuestiones sociales en el centro. "Limitarse a resistir será un fracaso asegurado", ha afirmado Aizpurua en la sesión de control.

No obstante, la portavoz abertzale ha explicado que, aunque comparte que hay presuntos casos de corrupción que deberían preocupar al PSOE, comparte la idea de que se ha puesto en marcha "una operación para acabar la legislatura, tumbar el Gobierno y especialmente cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional".

"Hay quienes, frente a esto, desean dar por terminada la legislatura y forzar elecciones. Nosotros no estamos ahí", ha apuntado Aizpurua, que reclama un volantazo del Ejecutivo para evitar que el año que queda de legislatura se convierta en una agonía.

"Si quiere agotar la legislatura, debe demostrar para qué, debe dotarla de un propósito. Y eso pasa por acelerar las transformaciones sociales pendientes", ha recalcado la portavoz de Bildu para concluir.

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