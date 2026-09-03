Más de 80 muertos en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Los detalles El cayuco salió hace 27 días desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes. Este jueves ha sido rescatado de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Un cayuco con 128 personas salió de Gambia hace 27 días y fue rescatado al sur de Canarias con solo 45 supervivientes y cinco cadáveres a bordo. Más de 80 personas, incluyendo una bebé, murieron en el intento de llegar a Canarias. La embarcación fue localizada por un avión de Salvamento Marítimo a 120 kilómetros de Gran Canaria y auxiliada por la Guardamar Urania. Debido al estado del mar, los rescatadores no pudieron retirar los cuerpos. La Guardia Civil y la oenegé Caminando Fronteras confirmaron que el cayuco partió el 7 de septiembre desde Gambia. Los supervivientes relataron a Cruz Roja que muchas personas fallecieron durante la travesía.

Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió hace 27 días desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche. Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.

La Guardia Civil ha confirmado a la oenegé española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de agosto desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.

Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.

Durante el regreso de la Guardamar Urania hacia Gran Canaria, Salvamento Marítimo tuvo que enviar a un helicóptero para que evacuara de emergencia a tres de los supervivientes a los hospitales de Las Palma de Gran Canaria (dos al Doctor Negrín y uno al Insular), dado su precario estado de salud.

Los demás llegaron sobre las 3.30 a tierra agotados y sin apenas sostenerse en pie. De hecho, miembros del equipo humanitario que los ha atendido han contado a EFE que se desplomaban sobre la mesa cuando la Policía los sentaba para anotar su nombre y procedencia. Según los primeros datos, aún provisionales, los supervivientes son todos varones procedentes de Gambia y Mali.

El 112 de Canarias confirma que varios de ellos han sido también derivados desde el puerto al hospital, aunque aún no han cerrado el número, ya que muchos presentaban cuadros de deshidratración y desorientación, así como síntomas de haber bebido agua del mar.

De acuerdo con los datos que manejan las asistencias de emergencia en Arguineguín, entre los cadáveres que se quedaron a bordo del cayuco había dos mujeres y un bebé. El primer informe de Salvamento Marítimo no precisa este detalle, solo habla de "cinco cadáveres".

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