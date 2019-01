Rivera: "No puede ser que la economía de España esté en manos de Podemos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar de manera irresponsable al intentar "criminalizar" a la formación naranja equiparándola con Vox, y ha afirmado que el líder del PP, Pablo Casado, está copiando el discurso de este partido "ultraconservador".

En una entrevista en 'Onda Cero', Rivera se ha referido a las recientes declaraciones de Sánchez en las que calificó a "las tres derechas" (PP, Cs y Vox) como "los 'voxsonaros' de la política española", comparándolos con el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Ante el "marco de polarización política" que, a su juicio, existe en toda Europa, con "populismos crecientes y nacionalismos cada vez más peligrosos para la convivencia", Rivera considera que no se puede "frivolizar con el enfrentamiento en una sociedad". Eso es lo que, a su juicio, está haciendo el secretario general del PSOE, que recurre al "humor negro" y hace "cálculos tácticos" para mantenerse en la Moncloa.

"Me parece que Sánchez está siendo un irresponsable", ha concluido, insistiendo en que "ha roto todos los puentes con el constitucionalismo".

Rivera ha pedido al jefe del Ejecutivo que muestre respeto a los votantes de Cs, que "no es el enemigo, sino un aliado" del PSOE, y del PP, que "no es extrema derecha, sino un partido conservador constitucionalista". Por ello, ha instado a Sánchez a abandonar la tesis de que "cualquier español que no sea del PSOE es un radical peligroso", advirtiéndole de que eso entra en la lógica "guerracivilista" y supone "volver a las trincheras".

El líder de la formación naranja ha expresado su preocupación ante ciertos discursos "casposos" en la política española que buscan generar "enfrentamiento" con "un lenguaje que no es propio de un sistema democrático plural".

En su opinión, lo que se necesita ahora no es dividir a los españoles en bandos, sino unirlos en torno a un proyecto común, y los partidos tienen que asumir que, ante la ausencia de mayorías absolutas para gobernar en solitario, tendrán que llegar a acuerdos.

Rivera ha reiterado que, tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo y también después de las generales, la voluntad de Cs es llegar a acuerdos con el PP y con el PSOE, para que los pactos para formar gobierno sean entre partidos "constitucionalistas" y así los "populismos" --en los que incluye a Podemos y a Vox-- no sean los que tengan "la sartén por el mango".

Sin embargo, para eso es necesario que el PSOE "rectifique", abandone el "cortoplacismo sanchista" y descarte imponer un "cordón sanitario" contra Cs en los acuerdos postelectorales, según Rivera, que sostiene que "muchos socialistas", tanto militantes y votantes como líderes territoriales del partido, "prefieren acuerdos con Ciudadanos antes que con Podemos".

Respecto a Vox, el presidente de la formación naranja ha apostado por "combatir intelectual y políticamente las ideas" del "populismo" presentando a los ciudadanos un proyecto distinto, y no simplemente "criminalizarlo", porque entonces "se hace más fuerte".

Tampoco le parece adecuado "copiar lo que dice Vox", que es lo que, a su modo de ver, está haciendo el PP de Pablo Casado mientras Sánchez "copia lo que dice Podemos". De esta manera, socialistas y 'populares' dejan "abandonado" el centro político, un espacio que Cs quiere ocupar con un discurso "liberal y progresista".

Por último, Rivera ha afirmado que habrá que "poner líneas rojas" para que no se den "pasos atrás" en cuestiones como los valores constitucionales, los derechos civiles, la economía liberal o el Estado del bienestar.