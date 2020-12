El rey ha trasladado a su entorno su intención de volver a España en Navidad para pasar unos días en el Palacio, según informa el diario 'El Mundo'. Don Juan Carlos lleva comunicando su deseo de volver a España casi desde que se marchó a Emiratos Árabes a principios de agosto. Pero la Casa del Rey se muestra reticente en estos momentos a que regrese al complejo de la Zarzuela, y está analizando la situación, según la misma información.

Otro medio, 'Voz Pópuli', asegura que Juan Carlos I planea su regreso una vez que regularice su situación fiscal con Hacienda. Cita fuentes próximas al rey emérito, que no descartan que el viaje se produzca durante las fiestas navideñas después de más de cuatro meses de estancia en Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, don Juan Carlos, que no ha cursado todavía un planteamiento formal, también ha transmitido que no está dispuesto a que su regreso provoque una crisis institucional que perjudique a su hijo. Ha incidido en que no está dispuesto a volver si Gobierno y Casa del Rey no están de acuerdo. Desde el Gobierno, el ministro José Luis Ábalos ha asegurado que no les consta que el rey emérito esté planeando su regreso.

Ya cuando salió de España advirtió a su círculo más próximo su intención de volver cuanto antes y recalcó que su salida no era, ni mucho menos, definitiva. Y precisó que pretendía acometer la vuelta cuando se dieran las circunstancias adecuadas.

Por eso ahora sostiene que no quiere generarle un nuevo problema a Felipe VI, que si efectúa su regreso sería "de manera ordenada", y que nunca materializará su deseo "sin el visto bueno de La Zarzuela y el Ejecutivo". Si concurren esas circunstancias haría un planteamiento oficial, según esta información.

Ahora ha surgido lo de Hacienda, que ya está analizando el contenido del escrito y deberá responder en los próximos días si acepta la regularización, si solicita o no aclaraciones y cuál es el importe a pagar.

Está declaración voluntaria de Juan Carlos I no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de las citadas tarjetas bancarias que le facilitó el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por haber puesto dinero a disposición de don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.