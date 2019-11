Con ánimo y buenas perspectivas, así afrontan los dirigentes socialistas la reunión con Esquerra Republicana que tendrá lugar este jueves en el Congreso de los Diputados.

Este encuentro entre ambos equipos negociadores será determinante para recabar los apoyos de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez que permita el impulso de un gobierno progresista.

Fuentes de Moncloa aseguran que si todo sale bien, habrá una segunda reunión, que según algunos dirigentes podría celebrarse en Barcelona, aunque el lugar no estaría confirmado todavía.

"En política, dialogar no es un problema"

Además, todavía no se han pronunciado sobre el camino que tomarán si las negociaciones con Esquerra Republicana de Catalunya fracasa. "no hablamos del año que viene, hoy es la clave", apuntan en este sentido.

Por su parte, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, ha recordado que "en política, dialogar no es un problema". "El problema es de quien no quiere dialogar y quiere imponer, el pacto no está reñido con la fidelidad a los principios".

Y es que, los independentistas de Gabriel Rufián continúan insistiendo en la línea que vienen defendiendo desde que comenzaran las negociaciones: sin diálogo, no habrá abstención ni apoyo.

ERC asegura que "un conflicto político se soluciona políticamente"

En este sentido, Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat, señaló en una entrevista este miércoles que su objetivo es que "un conflicto político se solucione políticamente mediante una mesa de diálogo".

En estas declaraciones, en 'El Matí a Ràdio 4', el dirigente independentista llegó a hablar de la "autodeterminación" de Cataluña. "Si no podemos proponer la autodeterminación, ¿de qué vamos a hablar?"

Sin embargo, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, ha dejado claro que ni en esta reunión, ni en otras posteriores, se "va a hablar" del derecho a la autodeterminación de Cataluña porque no se encuentra en la Constitución, "no existe" y "no tiene fundamento".