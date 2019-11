A 24 horas de la reunión con Esquerra Republicana, el PSOE quiere evitar la confrontación con los independentistas, después de que el diputado Gabriel Rufián dijera este martes que Pedro Sánchez "está derrotado".

La portavoz socialista en el Congreso, una de las negociadoras del PSOE con ERC, Adriana Lastra, ha dicho que no va a entrar en el cruce de acusaciones y apuesta por el diálogo: "No me voy a relacionar con ERC a través de los medios de comunicación ni a entrar en un cruce de declaraciones porque mañana tenemos una reunión y lo que nos tengamos de decir lo diremos allí".

"Vamos con ánimo de conseguir un acuerdo cuanto antes, estamos dispuestos a sentarnos y empezar a dialogar", ha apuntado. En todo caso, sí ha querido dejar claro que lo que ha hecho Sánchez es "derrotar, una vez más, a la derecha" y que su intención es seguir haciéndolo "no sólo en las elecciones sino día a día gestionando". "En eso espero que estemos de acuerdo", ha apostillado.

En Ferraz reconocen que las palabras de Rufián sobre que Sánchez está "derrotado" no han sentado bien.

Según ha podido saber la periodista de laSexta Esther Redondo, en Ferraz reconocen que las últimas palabras de Rufián no sentaron demasiado bien. Y aunque se muestran optimistas, admiten que todo es muy complicado y que Esquerra está "caminando sobre el alambre".

El portavoz de ERC aseguró que "cada vez que hemos visto a Pedro Sánchez débil y derrotado se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo".

Exigencias de ERC

Este jueves Lastra se reúne con Rufián para continuar las conversaciones. En Ferraz apuestan por una mesa de diálogos entre partidos y no cierran la puerta a impulsar una mesa de gobiernos después, como piden los de ERC, que quieren un calendario con el compromiso por escrito de crear una mesa de negociación entre el Govern y el Gobienrno.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que en esa reunión, ni en otras posteriores, "no va a hablar" del derecho a la autodeterminación de Cataluña porque no se encuentra en la Constitución, "no existe" y "no tiene fundamento".

Unidas Podemos llama a la calma

Sobre las palabras de Rufián también se ha pronunciado la diputada de Unidas Podemos. Irene Montero ha llamado a la calma y a "la contención" para tratar de recabar todos los apoyos necesarios que permitan que salga adelante un gobierno progresista.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Unidas Podemos ha asegurado que "lo mejor" es mantener la calma y respecto a las exigencias de ERC, ha apuntado que "apostaría por el diálogo para solucionar los problemas políticos". "Nos toca esa posición de trabajo discreto de calmar los ánimos".

Además, ha instado a los independentistas a "bajar el tono" porque "las declaraciones fuera de tono no ayudan" y hay que buscar la "calma" para que salga adelante el "gobierno progresista". "Nosotros vamos a hacer eso, lo que hagan otras fuerzas políticas no es nuestra cuestión", ha apuntado.

Aragonès insiste: diálogo y autodeterminación

El vicepresident de la Generalitat de Cataluña insiste en la línea que ha defendido Gabriel Rufián en sus últimas declaraciones. "Perseguimos que un conflicto político se solucione políticamente mediante una mesa de diálogo. El conflicto entre Cataluña y España no se resuelve de hoy a mañana, por lo que se trata de acordar una mesa de negociación formal", ha señalado en declaraciones a 'El Matí a Ràdio 4'.

El dirigente independentista ha señalado, además, que desde su partido se han planteado varias condiciones. En primer lugar, que haya una igualdad entre ambas partes. En segundo lugar, que no haya límites sobre lo propuesto.

"Si no podemos proponer la autodeterminación, ¿de qué vamos a hablar?" ha señalado al respecto. "Estos son los mínimos. Una mesa de negociación entre gobiernos no debería asustar a nadie", ha apostillado.

Ha afirmado también que "no es descartable" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, esté en una futura mesa de negociación con el Gobierno español, aunque tampoco lo ve "necesario" si en ella no participa Pedro Sánchez.

Aragonès ha urgido a Sánchez a recuperar la "comunicación institucional" con Torra, porque "no puede ser que el presidente del Gobierno español decida no hablar con el presidente de la Generalitat".