LA POSICIÓN DE ERC EN LAS NEGOCIACIONES

ERC insiste en no apoyar la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE no crea una mesa de diálogo para tratar el conflicto catalán. Rufián avisa: "Porque Sánchez se dé un abrazo con Iglesias, no deja de ser el Sánchez que viene de insultarnos".

