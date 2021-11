Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, ha defendido hoy las medidas que está adoptando el Gobierno ante la nueva variante del coronavirus bautizada como Ómicron, y de la que ha confirmado que aún no se ha detectado ningún caso en nuestro país.

"Lo primero es lanzar un mensaje de tranquilidad, y de extremar todas las precauciones. Nuestro país es un país seguro hoy. Es el país menos afectado porque hemos trabajado en base a la vacunación y la prevención. Vacunación y mascarilla", ha señalado Rodríguez. Así, ha puesto en valor que cuando otros países retiraban la mascarilla, España decidió mantenerla, a pesar de las voces críticas. "No lo hicimos, y está siendo clave del éxito. Mantengamos ese rigor en el uso de mascarilla y la prevención", ha añadido.

Así, según la portavoz, la apuesta es por la vacunación. "Vamos a lanzarnos con eficacia a la tercera dosis", ha afirmado.

En España aún no se ha detectado ningún caso de este variante pero desde hoy se impone diez días de cuarentena a todos los viajeros procedentes de zonas consideradas de alto riesgo. En concreto vuelos que lleguen, con o sin escalas intermedias, desde cualquier aeropuerto situado en Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe.

En cuanto a la posibilidad de cerrar el espacio aéreo a otros países, Rodríguez ha explicado que las decisiones se toman en coordinación con las autoridades europeas y que no obstante, en el Consejo de Ministros de este martes se estudiarán varias decisiones.

Sobre cómo se debe afrontar el próximo puente de diciembre y las navidades, la ministra ha dicho que la situación no tiene nada que ver con la de hace un año porque, entre otras cosas, no había vacuna y, por tanto, no se había iniciado el proceso de inmunización de la población. "Hoy sí que tenemos esa herramienta que ha resultado tan valiosa para protegernos del virus", ha apostillado.

Sobre el retorno de los españoles que están atrapados en Sudáfrica, ha señalado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando para que pueden regresar con total normalidad, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.